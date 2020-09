Einen Parkunfall hat es in der Duttenstedter Straße gegeben.

Peine. Die Polizei Peine sucht Zeugen zu dem Unfall in der Duttenstedter Straße.

Fahrer rammt Auto in Peine und flüchtet

Ein unbekannter Fahrer hat in der Zeit zwischen Mitternacht und 15.40 Uhr am Dienstag die linke Fahrzeugseite eines BMW, der auf dem Parkstreifen in der Duttenstedter Straße abgestellt war, gerammt. Anschließend flüchtete der Fahrer.

Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro

Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red