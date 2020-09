Peiner Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Peine. Ein 75-Jähriger im Kleinbus übersieht an der Ecke An der Ziegelei/Uhlenkamp einen 16-Jährigen.

Ein 75-jähriger Peiner hat am Montag gegen 7.50 Uhr in der Straße An der Ziegelei/Ecke Uhlenkamp einen Unfall verursacht.

Autofahrer wollte abbiegen

Der Mann wollte mit seinem Kleinbus von der Herrenfeldstraße nach rechts in den Uhlenkamp abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden, auf dem Radweg fahrenden 16-jährigen Peiner, der den Uhlenkamp kreuzte.

Der 16-Jährige stürzte

Es kam zum Zusammenstoß; der 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro.

