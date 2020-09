Traktor fährt in Stederdorf auf Auto – drei Verletzte

Einen schweren Unfall gab es am Dienstagabend in Stederdorf.

Peine. Drei Verletzte gab es am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Peiner Straße in Stederdorf. Ein Traktor fuhr auf ein stehendes Auto auf.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag in Stederdorf. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei drei Personen verletzt – wie schwer, war am Abend noch nicht zu erfahren. Den Angaben zufolge war ein Traktorfahrer um 17.33 Uhr auf der Peiner Straße in Stederdorf, der B 444, unterwegs und übersah einen dort verkehrsbedingt haltenden PKW. Der Traktor rammte das Auto von hinten, dessen drei Insassen wurden verletzt. Auch über Sachschäden gab es am Abend keine Informationen.

kor