Vorgetäuschter Überfall in Peine – Verfahren eingestellt

Eingestellt hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim das Verfahren gegen einen Fleischereimitarbeiter wegen Vortäuschens einer Straftat. Der 24-Jährige soll vorgegeben haben, Ende Januar in der Fleischerei an der Straße Twete in Peine überfallen und verletzt worden zu sein. Bei den Ermittlungen hat sich aber laut Staatsanwaltschaft herausgestellt, dass der Mann den Überfall nur vorgetäuscht habe, die Stichwunden habe er sich mit einem Messer selbst zugefügt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren wegen des nicht ausreichenden Tatverdachts gegen den Mann, der nicht mehr bei der Fleischerei arbeitet, zu den Akten gelegt: Auch ein psychologisches Gutachten sei nicht angefertigt worden.