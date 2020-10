Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen in der Straße Zum Eichholz in Vöhrum einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Das teilte die Polizei mit. Dabei fiel auf, dass der Peiner nach Alkohol roch.

Test ergab 1,53 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

red