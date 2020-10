Eintracht gegen 96 – das Derby teilt Stadt und Kreis Peine

In Stöhnen und Jubeln teilen sich Stadt und Landkreis Peine wieder, wenn am Samstag das „Derby“ zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ansteht. Allein die etwas hämischen gegenseitigen Bezeichnungen der beiden großen Städte Niedersachsens, je nach Fanstandpunkt, als „Peine West“ oder „Peine Ost“ zeigen, dass durch Stadt und Landkreis Peine eine, wenn auch nicht gerade Trennlinie der Sympathie verläuft.

Wer auf den Straßen im Landkreis unterwegs ist, kann es fast nicht übersehen. Die mehr oder meistens weniger gelungenen malerischen Werke, auch Schmierereien genannt, zeigen es an: Hier ist die Rückseite eines Verkehrsschildes blau-gelb besprüht worden, da „zieren“ die Farben Schwarz, Weiß und Grün einen Masten am Straßenrand.

Es gibt sogar Mischwerke, wie zum Beispiel einen Verteilerkasten am Hagenmarkt in Peine, wo die Sprühaktiven der beiden Fanlager um das Farbgebungsrecht kämpfen und etwas mit den eigenen schnell übermalen, wenn dort zuvor die der anderen öffentlich zu sehen waren. In Derby-Zeiten nimmt das regelmäßig zu.

Nachsitzen bei Beleidigungen

Aufkleber aus den Unterstützerlagern der beiden Vereine sind ohnehin überall im Stadtbild verteilt. Meistens mit mehr oder weniger klaren, teilweise radikalen Botschaften und aggressivem Tenor. Hier und da gibt es minderschwere Entgleisungen und misslungene Attacken in Schriftform. So prangte in Lengede auch schon mal der Satz „Tod und Hass den BTSV“ auf einem Garagentor (kein Schreibfehler der Redaktion).

Eine Szene aus dem Benefizspiel Grün-Weiß Vallstedt gegen Eintracht Braunschweig im Jahr 2010. Foto: Archiv / Henrik Bode

Als die Eintracht zuletzt vor einigen Jahren mal wieder eine Saison in der 1. Bundesliga spielte, rückte sie die Verhältnisse in Niedersachsen aus Sicht der Blau-Gelben klar zurecht. Nach einem Unentschieden im Hinspiel unterlag Hannover im Rückspiel deutlich mit 0:3 gegen den Aufsteiger aus der Löwenstadt. Die Gesamtbilanz des einzig wahren Derbys in Niedersachsen interpretieren, so ist das bei Statistik nun mal, beide Fanlager wahrscheinlich jeweils irgendwie zu ihren Gunsten.

Im Vorfeld dieses Vergleichs in der ersten Liga nach vielen vielen Jahren gab es auch im Kreis Peine viel Bewegung bei den eigentlich abgesteckten Revieren auf den Dörfern. Damals meldete die Polizei immer wieder Diebstähle von Fanfahnen, meistens von Fahnenmasten in den privaten Gärten. Aktuell scheint das nicht der Fall zu sein – oder es gibt nicht mehr so viele Fahnen in den Farben von Eintracht oder 96.

VfL Wolfsburg spielt keine Rolle

Ach, ja...! Was ist denn mit dem dritten großen Verein aus Niedersachsen, der seit Jahren mehr oder weniger gut bis schlecht in der ersten Bundesliga unterwegs ist, dem VfL Wolfsburg? Nun, den einstigen Laden mit Fanutensilien diverser Vereine in der Peiner Innenstadt gibt es schon länger nicht mehr. Der damalige Inhaber erzählte unserer Zeitung, dass er die Regale von Eintracht und 96 durch das mit den Bayern-Sachen sauber voneinander trennte. Verkaufen ließ sich alles gut. Und der VfL? „Der steht hinten. Da verkaufe ich hier in Peine eher etwas von Werder Bremen“, sagte der Ladenbetreiber damals.

Bahnhof Peine als heiße Zone

Auch wenn die Polizei sich nicht auf eine Seite schlagen darf, ist für sie zum Derby eigentlich Alarmstufe Rot angesagt (die Mannschaft aus Hannover wird auch „die Roten“ genannt, wegen der meistens üblichen Heimtrikots). Denn zu den Spielen in Braunschweig oder Hannover machen sich stets Fans beider Seiten von Peine aus auf dem Weg. Start- und Rückkehrpunkt und damit eine heikle Zone ist dann oft der Bahnhof Peine.

Doch in diesem Jahr macht Corona einen dicken Strich durch die Rechnung der fanatischen, teilweise radikalen und gewalttätigen Anhänger beider Seiten. Wegen der Auflagen dürfen diesmal keine Eintracht-Fans zum Derby nach Hannover ins Stadion.

Derby und Corona – ein Novum

Fragt man beim Polizeikommissariat (PK) Peine wegen des Derbys an, wird auf die Polizeidirektion (PD) in Hannover verwiesen, die, wegen der Bahnhofssituation, wiederum auf die Bundespolizei verweist. Allgemein teilte die PD im Vorfeld mit: „Das Derby ist auch aus polizeilicher Sicht stets ein besonderes Ereignis. Die Durchführung unter Corona-Beschränkungen macht es zu einem Novum. Die Polizei Hannover wird sich auf diese besondere Situation vorbereiten, auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass keine Gästefans zugelassen sein werden.“ Man verfolge aber laufend mögliche neue Verordnungen des Landes Niedersachsen.

Um die eigentliche Aufteilung von Stadt und Landkreis Peine in Blau-Gelb oder Rot (oder eben Schwarz-Weiß-Grün) zu klären, fragte unsere Zeitung bei den beiden Vereinen direkt an. Zahlen und Fakten zu Mitgliedern oder Fanclubs aus Stadt und Kreis Peine waren gefragt.

Eintracht sagt nichts zu Fans und Mitgliedern im Kreis Peine

Eintrachts Pressesprecherin Denise Schäfer machte es kurz: „Dazu können wir Ihnen leider keine Auskunft geben“, lautete die Antwort auf unsere Anfrage. Vor einigen Jahren hatte es im Vorfeld des Derbys noch geheißen, dass es schwer sei, bei Eintracht nachzuvollziehen, wo die Fanclubs ihren eigentlichen Sitz haben, da diese nur von einer verantwortlichen Person angemeldet wurden.

Diverse 96er, die vorher oder nachher in Peine spielten

Dirk Köster vom Hannoveraner Verein machte sich etwas mehr Mühe. Er verwies zunächst auf „zahlreiche Spieler, die sowohl für 96 als auch in Peine aktiv waren“ (siehe Anhang), zum Beispiel Burghardt Oeller, Hans Bolchert, „Jupp“ Glowalla, Bernd Krumbein oder Friedel Schicks. Im Mai 2011 habe 96 zum letzten Mal in Peine gegen eine Auswahl des MTV Vater Jahn Peine gespielt (0:15).

Einen offiziellen, also beim Verein registrierten Fanclub aus dem Kreis Peine, habe der Verein aus Hannover nicht. Es kämen aber aktuell 375 Vereinsmitglieder und 500 Dauerkarteninhaber aus dem Kreis Peine.

Wer war Peines „Weinmannschaft“?

Das teilte Sprecher Dirk Köster zum Thema „Hannover 96 und Bezug zu Peine“ mit: „Wir suchen noch mehr Infos zu den Peiner Spielern bei 96, gerade bis zu den 50er Jahren. Wir werden im nächsten Jahr 125 Jahre und planen eine umfangreiche Spielerdatei im Internet – aber wir wissen nicht sehr viel über die alten Spieler, und die Archive geben auch nicht viel dazu her. Gerade die damalige ‘Weinmannschaft’ in Peine, wo viele Spieler nicht lange Zeit Ende der 40er Jahre in Peine aktiv waren (weil es Geld von einem Peiner Weinhändler gegeben haben soll), liegt für uns im Dunkel der Historie.“

Wer entsprechende Informationen habe, könne sich per Mail unter info@Hannover96.de an den Verein wenden (und/oder an die Peiner Nachrichten per Mail an redaktion.peine@bzv.de).

Spieler von 96 mit Peine-Bezug:

Burghardt Oeller (* 9. November 1942 in Pößneck; † 8. Juli 2014 in Peine) war ein deutscher Fußballtorwart. Für die Vereine Eintracht Braunschweig und Hannover 96 kam der Torhüter von 1967 bis 1972 in der Fußball-Bundesliga zu insgesamt 30 Einsätzen. 1966 wurde der Bundesligist Eintracht Braunschweig auf den damals in der Amateurliga Niedersachsen beim VfB Peine spielenden Öller aufmerksam und verpflichtete ihn zur Saison 1966/67 zunächst für die zweite Mannschaft des Vereins. Von 1967 bis 1971 war er hinter dem deutschen Nationalspieler Horst Wolter Ersatztorhüter der Bundesligamannschaft der Eintracht. Zur Saison 1971/72 wechselte der 1,87 m große Torhüter zum Ligakonkurrenten Hannover 96, wo der ehemalige Eintracht-Trainer Helmuth Johannsen im Einsatz war. Er war nach dem Abschied von Horst Podlasly und dem Weggang von Bernd Helmschrot als die neue Nummer 1 vorgesehen, der weitere Neuzugang Franz-Josef Pauly als erster Ersatz im Tor. Öller startete aber schwach in die Runde, er zeigte Nerven und strahlte damit keine Sicherheit aus und beendete nach dieser Spielzeit seine Laufbahn als Profifußballer und kehrte zum VfB Peine zurück. Insgesamt bestritt Öller 30 Bundesligaspiele für Braunschweig und Hannover. 1983 stieg er mit dem TSV Dungelbeck als Meister der Kreisliga Peine in die Bezirksklasse auf. Im Jahre 2000 beendete er in Dungelbeck seine aktive Laufbahn.

Hans Bolchert (*19.02.1930, verstorben im Jahr 2009). Der Torwart Hans Bolchert kam zur Saison 1952/53 vom FSV Peine zu Hannover 96 und kam in 3 Spielzeiten nur zu einem Pflichtspieleinsatz bei Hannover 96, als sich Stammkeeper Hans Krämer verletzt hatte. Am 26.10.1952 stand er bei der 2:4-Heimniederlage gegen den Harburger TB im Kasten. Nach dem Titelgewinn der Deutschen Meisterschaft verließ er Hannover 96 zum VfB Peine wo er bis zum Saisonende 1957/58 spielte. Dort gewann er mit der NFV-Auswahl den DFB-Länderpokal gegen Westfalen. In diesem Team stand der späterere 96er Gerhard Gollnow . Bolchert war dann bis zum Ende der Saison 1962/63 mit dem ehemaligen 96er Herbert Helfenbein in 101 Spielen in der Oberliga Nord beim VFV Hildesheim aktiv.

Alfonso Bruns (geb. 10.03.1931, verstorben 1982) kam vom SC Peine 48, spielte 1950-51 für Hannover 96.

Josef „Jupp“ Glowalla(geb. 19.06.1919, gestorben 2010). Über seine frühe Historie ist nicht viel bekannt. Er soll vor dem 2. Weltkrieg bei Anker Gadenstedt und dem FC Hanau 93 gespielt haben. Es ist gesichert das er zur Saison 1947/48 zu 96 wechselte. Er war als Halbrechter oder Rechtsaußen Bestandteil des Oberligateams von Hannover 96. Sein Debüt gab er am 21.9.1947 Er kam in 6 Spielen zu 4 Toren, wechselte danach zum VfB Peine und kehrte zur Saison 1950/51 noch mal zu Hannover 96 zurück, wo er auf 4 Spiele kam. Ging dann als Spielertrainer zu Teutonia Groß Lafferde war auch noch beim VfB Peine und bei Viktoria Neuölsburg aktiv.

Hilmar Heine(geb. 01.02.1923, gestorben am 24.10.1989). Der Stürmer wechselte in den wilden Nachkriegsjahren vom VfB Peine 08zu Hannover 96. Gesichert erscheint das er in der Saison 1947/48 mindestens in 2 Spielen zum Einsatz kam. Sein Debüt gab er am 14.09.1947 bei der 0:10 Heimniederlage gegen den FC St. Pauli und am 02.11.1947 erzielte er bei der 2:3 Heimniederlage gegen den Bremer SV ein Tor. Er wechselte nach dem Abstieg von 96 aus der Oberliga Nord zum SC Peine 48. In der Saison 1950/1951 kam er zu 4 Einsätzen für 96 in der Oberliga.

Bernd Krumbein(* 1. August 1955 in Hannover). Der in Hannover geborene Bernd Krumbein spielte in den Jahren 1974/1975 bis 1975/1976 für die Amateure von Hannover 96 und obwohl er in 2 Jahren dort viele Tore erzielte, gab es für ihn keine Chance bei Cheftrainer Helmut Kronsbein. „Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern das Fiffi Kronsbein stets sagte der „Dicke“, wie er mich damals nannte, ist für die Bundesliga zu langsam. Obwohl ich im Amateurteam in zwei Jahren gut 50 Tore erzielte stand „Fiffi“ eher auf schnelle, drahtige und gestandene Stürmer so das es schwer war, mich irgendwie durchzusetzen“, erinnert sich der ehemalige Lehrer an seine Zeit beim 96-Nachwuchs. Erst nach dem Hannes Baldauf den Cheftrainer-Posten im Januar 1976 übernahm, wurde auch der Blick auf die 96-Amateure gelenkt. „So kam ich am 15.05.1976 zu meinem ersten und einzigen Spiel in der Bundesliga für Hannover 96. Wir spielten in der Krefelder Grotenburg-Kampfbahn vor 6.000 Zuschauern gegen den späteren Mitabsteiger Bayer 05 Uerdingen um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Ich wurde in der 73. Minute für Peter Hayduck eingewechselt“, kann er sich noch an sein Debüt erinnern. Nach dem Abstieg wechselte ich zum VfL Wolfsburg, wo ich in zwei Jahren in der Amateur-Oberliga Nord 35 Tore in 65 Spielen erzielte. Danach wechselte ich zum Zweitligisten OSV Hannover, wo ich die spätere 96-Legende Dieter Schatzschneider ersetzen sollte. Im Januar 1981 ging ich dann zur SG Union Solingen bevor ich dann im Sommer zum Bundesligisten Arminia Bielefeld wechselte und dort 25 Spiele absolvierte. Das war für mich eine kleine Genugtuung, denn damit hatte ich es „Fiffi“ Kronsbein nachträglich bewiesen, das ich doch gut genug für die Bundesliga war. Dort war ich auch an dem denkwürdigen Spiel gegen Werder Bremen am 14.8.1981 beteiligt. Wir verloren mit 1:0 aber die deutsche Fußball-Öffentlichkeit war am nächsten Tag entsetzt. Die Zeitungen zeigen ein Foto, dass heute in keiner Fußball-Chronik fehlt: Mein Mitspieler Ewald Lienen, liegt schreiend auf dem Rasen, eine fast 25 Zentimeter lange Wunde klafft an seinem rechten Oberschenkel, die Haut ist aufgerissen und Muskelfasern sind zu erkennen. Minuten später erst geht das Spiel weiter. Ewald Lienen muss durch mich ersetzt werden,“ beschreibt er die Szene. 1983/84 schloss sich Bernd Krumbein dann Arminia Hannover an, nachdem er zuvor acht Spiele beim TuS Schloß Neuhaus absolvierte. Mit Ausnahme einer einjährigen Unterbrechung (1984/85 bei Blau-Weiß 90 Berlin) spielte er dort bis 1988 und absolvierte 79 Spiele. Seine Karriere ließ er bei der Peiner SG 04 ausklingen.

Otto Laszig(* 28. Dezember 1934 in Gelsenkirchen, † 10. Oktober 2014 in Resse). Otto Laszig wurde in Jugendmannschaften des FC Schalke 04 ausgebildet, wurde 1952 als 17-jähriger jüngster Vertragsspieler in Deutschland und spielte für die erste Elf von Schalke 04, die von Fritz Szepan trainiert wurde. In der Saison 1955/1956 zog er mit Schalke 04 in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein. 1957/1958 wurde er mit S04 mit einem 3:0 Sieg über den HSV in Hannover deutscher Meister. Als er 1962/1963 zu Hannover 96 wechselte fand er sich schnell im Team von Trainer Helmut Kronsbein zurecht – sein Schwager Winfried Mittrowski war bereits ein Jahr zuvor von Viktoria Aschaffenburg zu 96 gewechselt. In seiner ersten Saison im Mittelfeld kam er auf 17 Spiele und erzielte 5 Tore. Sein Debüt für 96 gab er in der Oberliga Nord am 19.08.1962 bei der 1:6 Heimniederlage gegen den HSV. Sein erstes Tor im 96-Trikot erzielte er am 11.11.1962 beim 2:1 Auswärtssieg beim FC St. Pauli als er per Elfmeter für das 1:1 sorgte. In der Aufstiegsrunde bestritt er alle sechs Spiele gegen Hessen Kassel, Alemannia Aachen und den FK Pirmasens und schaffte mit 96 den Bundesligaaufstieg. In der Saison 1964/1965 kam er auf 28 Spiele in der Bundesliga und erzielte 1 Tor. Sein Debüt gab er am 22.08.1964 beim 2:0 Auswärtssieg bei Borussia Dortmund und am 15.05.1965 erzielte er beim 3:1 Heimsieg über Hertha BSC mit einem Foulelfmeter das letzte Tor der Saison für 96 und sein erstes Bundesligator. 96 gelang dabei ein 5. Platz in der Bundesliga. Nach 118 Bundesligaspielen und drei Toren beendete Otto Laszig nach der Saison 1968/1969 seine aktive Spieler Laufbahn als Spieler. Nach seiner Karriere als Spieler war Laszig Trainer beim SV Resse, VfB Peine, SpVgg Bad Pyrmont und Preußen Hameln. Nach seiner Karriere verlieh er im Niedersachsenstadion Sitzkissen an die Zuschauer.

Ludwig Männer (* 11. Juli 1912 in Nürnberg, † 13. Januar 2003 in Hannover). In seiner Heimatstadt Nürnberg begann er beim FC Pfeil Nürnberg und später beim FSV Nürnberg mit dem Fußballspiel. Zur Saison 1932/33 wechselte er zum VfB Peine. Zur Saison 1936/37 wechselte Ludwig Männer gemeinsam mit Peter Lay dann zu Hannover 96. Im ersten Jahr in Hannover, 1936/37 kam er mit 96 auf den dritten Platz in der Gauliga Niedersachsen. Als Mannschaftskapitän führte er Hannover 96 zur ersten deutschen Meisterschaft im Jahr 1938. In zwei dramatischen Finalspielen schlug die Mannschaft von Trainer Robert Fuchs damals als Außenseiter die dominante Mannschaft der 1930er.

Heinz Meier(geb. 30.03.1928) kam 1947 aus Peine zu Hannover 96 und wurde als Benjamin in der Saison 1947/48 versuchsweise in die Ligaelf übernommen, zeichnete sich durch unermüdlichen Einsatz aus. Er kam in seiner ersten Saison auf min. 4 Spiele (andere Fachleute gehen von 13 Spielen aus – denn es ist nicht klar, ob H. Meier und G. Meyer beide aus Peinezur gleichen Zeit bei 96 gespielt haben – oder ob es sich um den selben Spieler handelte). Er wechselte zur Saison 1948/49 zum SC Peine 48bevor er zur Saison 1950/51 zu Hannover 96 zurückkehrte, wo er im Mittelfeld für sein Timing gerühmt wurde, denn er war laut Zeitzeugen immer zu rechten Zeit am rechten Ort. Er kam in diesen beiden Spielzeiten auf 45 Spiele bevor er zur Saison 1951/52 zu Eintracht Braunschweig wechselte bevor er von 1952 bis 1954 beim FSV Mainz als Spieler aktiv war.

Kurt Ritter (geb. 12. Dezember 1948) stammte aus der Jugend von Hannover 96 wurde 1967 Norddeutscher A-Junioren-Meister. Anschließend stand er in der Amateurmannschaft und stieß in der Saison 1968/69 erstmals zum Kader der in der Bundesliga spielenden Ersten Mannschaft. Dort debütierte er am 22. März 1969, als er am 27. Spieltag im Heimspiel gegen den Hamburger SV in der 73. Spielminute für Rainer Zobel eingewechselt wurde. Zur Saison 1971/72 schloss er sich dann der Frankfurter Eintracht an, nachdem der dortige Trainer Erich Ribbeck ihn im Rahmen eines Probetrainings hatte vorspielen lassen. Die Saison verlief mit dem fünften Rang in der Abschlusstabelle zwar vom Gesamtergebnis erfolgreicher als seine bisherigen Spielzeiten. Allerdings konnte er selbst kein weiteres Bundesligaspiel seiner Statistik hinzufügen und verließ den Verein wieder. In der Folgezeit spielte er noch für DJK Gütersloh (1972/73) in der Regionalliga, den Oberligisten Karlsruher FV und Preußen Hameln in der Saison 1976/77, für den er 14-mal auflief und ein Tor erzielte. Als letzte Station ist der VfB Peinein der Spielzeit 1977/78 verzeichnet. Auch nach seiner Profikarriere stand er wieder in Reihen der 96er und war dort in der Ü30, der Ü40 und der Ü50 aktiv.

Friedel Schicks. Bei den Roten von Hannover 96 absolvierte der Neuzugang aus Mönchengladbach in der Saison 1956/57 alle 30 Ligaspiele und erzielte drei Tore. Sein Debüt in der Oberliga Nord gab Schicks am 19. August 1956 bei einem 5:1 Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg. Er spielte auf Halblinks an der Seite von Mittelstürmer Hans Tkotz und Rechtsaußen Heinz Wewetzer. Für Hannover bestritt Schicks 123 Spiele in der Oberliga Nord. Der alte Meistertrainer Kronsbein kehrte wieder zu Sechsundneunzig zurück, als Neuzugänge kamen Torhüter Horst Podlasly und die zwei Angreifer Werner Gräber und Walter Rodekamp für die erste Saison in der zweitklassigen Fußball-Regionalliga Nord hinzu. Der 35-jährige Senior Schicks bestritt bei der Vizemeisterschaft 1963/64 nochmals neun Ligaspiele für Hannover 96. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte der Senior am 15. März 1964 auf Halbrechts beim 2:0 Auswärtserfolg gegen den VfL Oldenburg. In der erfolgreichen Aufstiegsrunde zur Bundesliga nahm er im Juni 1964 nicht mehr teil. Im Sommer 1964 beendete er seine langjährige Spielerlaufbahn. Und wurde Trainer beim VfB Peine.