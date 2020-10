Bakterien im Wasser: Abkochgebot in Peine gilt bis Montag

Das Abkochgebot für das Leitungswasser in der Kernstadt Peine und in Telgte, das Freitagabend ausgesprochen worden war, gilt weiter bis voraussichtlich Montag, 12. Oktober. Das Gebot war vorsorglich ausgerufen worden, nachdem bei einer Routinekontrolle eine Bakterien-Verunreinigung mit Enterokokken nachgewiesen worden war.

Nach Angaben des Wasserverbands Peine vom Montag seien in einer Probe vom Freitag keine Enterokokken mehr gefunden, in einem kleinen Netzbereich aber noch wenige coliforme Keime nachgewiesen worden. Bis das vorsorgliche Abkochgebot wieder aufgehoben werden darf, gilt diese Vorgehensweise: „Mehrere Analysen in Folge müssen die Unbedenklichkeit nachweisen, alle Grenzwerte der strengen Trinkwasserverordnung müssen eingehalten werden“, erläutert Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasserverbands.

Die beiden Wasserwerke Wehnsen und Burgdorfer Holz halten den Angaben zufolge „nachweislich alle Grenzwerte ein“. Das Abkochgebot bezieht sich demnach nur auf die Kernstadt Peine sowie auf Telgte. Weitere Ortschaften der Stadt Peine sowie die Kreis-Gemeinden sind

also davon nicht betroffen.

„Wir danken den Kunden für ihr Verständnis und ihre Kooperation“, lobt Wittemann die Reaktionen der betroffenen Einwohner. Ziel sei es, die Trinkwasserversorgung so schnell wie möglich wieder nachweislich sicher in gewohnter Weise herzustellen. Dazu werde die Spülung der Leitungen in dieser Woche fortgesetzt. „Die beiden Versorger, der Wasserverband und die Stadtwerke Peine, unterstützen sich hierbei gegenseitig. Wir arbeiten mit Hochdruck an den Maßnahmen.“

Der Wasserverband Peine hat bereits am Freitag vorsorglich Netzspülungen aufgenommen, die auch über das Wochenende für einen entsprechenden Durchfluss gesorgt haben. Unter anderem wurden vorsorglich alle fünf Übergabepunkte ins Stadtnetz mit Dauerläuferspülungen, die rund um die Uhr Durchfluss erzeugen, versehen.

Zudem habe man – ebenfalls vorsorglich – den Wasserbehälter Ilsede vom Netz genommen und entleert. „Die Auswertung unserer Beprobung vom Samstag zeigt bereits keinerlei Belastungen mehr an den fünf Übergabepunkten, weder Enterokokken noch coliforme Keime“, so Ingenieur Wittemann. Diese Anlagen des Wasserverbands Peine werden, genauso wie die beiden Wasserwerke, weiter täglich beprobt. Diese Ergebnisse werden mit dem Gesundheitsamt beraten.

Der strenge Grenzwert der Trinkwasserverordnung bei Enterokokken wie auch bei coliformen Keimen liegt bei 0/100 Milliliter Trinkwasser. Das heißt, in 100 Milliliter Wasser dürfen sich keine Enterokokken befinden. Verantwortlich dafür sind die jeweiligen Wasserwerke – und zwar bis zur Grundstücksgrenze. Danach ist der Vermieter beziehungsweise der Hauseigentümer selbst in der Verantwortung.

In der vorigen Woche wurde laut Wasserverband an einer Übergabe vom Wasserverband Peine zu den Stadtwerken Peine ein Wert in einer Probe von einem und in einer zweiten Probe von drei Bakterien nachgewiesen. Deshalb mussten sofort mit dem Gesundheitsamt die Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserqualität abgestimmt werden. „Das ist am Freitagabend erfolgt, nachdem die Analyse Enterokokken aufgezeigt hatte“, so Wittemann. So eine mikrobiologische Verunreinigung sei ein seltener Vorfall, aber nicht auszuschließen. Zuletzt sei das im Zuständigkeitsbereich des Wasserverbands Peine 2013 in Feldbergen aufgetreten.

Die Ursachenforschung laufe derweil weiter. Zudem werde auch der in einer Probe nachgewiesene Befund coliformer Bakterien vom Freitag in einem spezialisierten Labor genetisch untersucht. Es soll festgestellt werden, ob die Bakterien menschlicher oder tierischer Herkunft waren. „Das ist Teil der Aufklärung, um mögliche Eintragspfade zu entdecken und zu schließen“, so Wittemann. Diese Ergebnisse werden voraussichtlich am nächsten Montag vorliegen.

Für die Städtischen Turn- und Sporthallen sowie Sporthäuser an Sportplätzen in der Kernstadt Peine und in Telgte gilt: Für die Körperpflege (Waschen, Duschen) sowie für die Toilettenspülung kann das Leitungswasser ohne Bedenken weiterhin genutzt werden. Das Leitungswasser darf aber weder direkt zu sich genommen noch für die Herstellung anderer Getränke verwendet werden. Das teilte Stadtsprecherin Petra Neumann mit.

Der Wasserverband, die Stadtwerke sowie der Kreis Peine beantworten auf ihren Internetseiten „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“ zum Abkochgebot.