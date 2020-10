Fahrer ist in Lengede womöglich unter Drogeneinfluss

Ein 38-Jähriger steht im Verdacht am Montag um 13.10 Uhr unter dem Einfluss von Drogen mit einem Auto auf der Lise-Meitner-Straße in Lengede gefahren zu sein, so die Polizei.

Er durfte nicht weiterfahren

Erste Anhaltspunkte deuteten auf dem Konsum von Drogen hin. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt.

red