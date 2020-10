Mietwohnraum im Kreis Peine – „Landesmittel sind notwendig“

Der Landkreis Peine möge die Errichtung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft prüfen, um den (sozialen) Mietwohnungsbau anzukurbeln – dies hat der Peiner Kreistag einhellig beschlossen. Hans-Hermann Baas (SPD), früherer (hauptamtlicher) Bürgermeister der Gemeinde Lengede und aktuell Kreistagsmitglied, gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

„Die Diskussion um sozialen Wohnungsbau ist nicht neu. Wir benötigen dringend preiswerten Mietraum, auch im Landkreis Peine“, sagt Baas. Dieses Ziel sei mittlerweile überparteilicher Konsens, fasst der Kommunalpolitiker die Gespräche der letzten Monate zusammen. „Nur der Weg dahin scheint derzeit noch unklar. Das zeigt die jüngste Debatte um die Idee einer Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis, welche die CDU im Kreistag gefordert hat.“

Der Kreistag habe beschlossen, einem Kompromissvorschlag aus dem Fachausschuss zu folgen und die Landesentwicklung einzubeziehen. „Das heißt abwarten, da verlieren wir viel Zeit“, befürchtet Baas und regt eigene Initiativen an. „Wir haben die Kraft und kreative Ideen, um auch in den Kommunen preiswerte Wohnraummodelle auf den Weg zu bringen“, ist sich Baas sicher, der früher auch Mitwirkender im Vorstand des damaligen Deutschen Hausbauverbandes und Wohnungsbauverband Niedersachsen war. „Dafür müssen wir die guten Ansätze in den Kommunen stärken. Dazu braucht es aber auch Landesmittel, um diese kreativen Lösungen in den Kommunen zu unterstützen.“

Der viel diskutierte Ansatz einer Landesbaugesellschaft führe nicht zum Ziel, merkt Baas an: „So ein Konstrukt wird meiner Einschätzung nach das Fehlen von preiswerten Mietwohnungen im Peiner Land nicht lösen können. Hier braucht es vielmehr lokale und regionale Initiativen, um Fahrt aufzunehmen und zügig Ergebnisse zu erzielen“, plädiert Baas. die Idee einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft im Peiner Land sei schon vor fünf Jahren einmal diskutiert worden. Das habe damals nicht realisiert werden können, auch derzeit sehe er dazu kaum Chancen: „Eine Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Peine ist angesichts der derzeitigen Lage reines Wunschdenken. Das hat die jüngste Debatte gezeigt. Die Peiner Heimstätte kann sich unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht in eine weitere Initiative einbringen. Und der Landkreis Peine selbst kann keine zweite solche Struktur aufbauen und wirtschaftlich stemmen. Deshalb braucht es andere, vielfältige Lösungen“, regt der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Lengede an. Diese Wohnraum-Konzepte entscheiden über die Attraktivität der Region und werden mittel- und langfristig für eine ausgewogene gesellschaftliche Mischung in den Wohnquartieren sorgen.

In den Landgemeinden sieht Baas Chancen für die Entwicklung preiswerten Mietwohnraums in naher Zukunft: „Dazu gehört, vorhandenes kommunales Bauland günstig an Investoren mit der klaren Auflage abzugeben, entsprechend preiswerte Mieten anzubieten. Dazu gehört der Ankauf von Brachflächen und die Möglichkeit, auch in den Kernorten und Grundzentren die Bebauungspläne für mehrgeschossige Bebauung zu öffnen“, regt Baas an. Er kenne zudem Modelle, in denen notariell begleitet Konzepte festgelegt werden, die eine Mischung kleinerer wie auch familiengerechter größerer Wohnungen vorsehe, die zu einem bestimmten Anteil, beispielsweise zu rund einem Drittel der Objekte, zu preisgünstigen Konditionen angeboten würden. „Vielfältige Ideen sind da. Diese sollten wir prüfen und klug kombinieren.“

Für Baas ist klar, dass Landesmittel notwendig sind, um den Kommunen entsprechende Gestaltungsspielräume zu eröffnen. Die Kommunen haben derzeit kaum finanzielle Möglichkeiten, preiswerte Mietraummodelle mit eigenen Haushaltsmitteln zu fördern. „Förderprogramme des Landes könnten hier sehr schnell die Weichen zur Umsetzung stellen“, ist sich Baas sicher. Statt neue Strukturen einer Landesbaugesellschaft aufbauen, könnten die Mittel zur Umsetzung lokaler und regionaler Konzepte für preiswerte Wohnraumangebote eingesetzt werden. Änderungen des Baurechts, die günstiges Bauen ermöglichen, müssten zudem hinzugedacht werden. Doch werde diese Anpassung des Baurechts nicht kurzfristig erfolgen, das sei eine wichtige langfristig angelegte Komponente, die folgen müsse.

„Gute Ideen und Instrumente sind da, um die Schaffung von preiswertem Wohnraum zügig anzugehen. Diese Chancen sollten in den Kommunen genutzt werden, statt auf eine noch zu gründende Landesbaugesellschaft zu warten, die die regionalen Bedürfnisse sicherlich nicht so gut abbilden kann, wie die Kommunen vor Ort es können. Wir werde uns für entsprechende Konzepte und deren Förderung weiter einsetzen“, ergänzt Baas.