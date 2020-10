In einem Supermarkt an der Sedanstraße in Peine wollte ein 36-Jähriger Lebensmittel im Wert von weniger als 10 Euro entwenden. Dabei wurde er aber vom Ladendetektiv beobachtet. Polizisten konnten den Mann wenig später stellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,97 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, so die Polizei am Samstag. (red)