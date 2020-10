Für jeden Einzelnen ist es ein überschaubarer Betrag, in der Masse kommt aber eine erkleckliche Summe zusammen: Die Rede ist vom Pfandgeld – in den Rewe-Märkten im Landkreis Peine können Kunden dieses Geld an die Peiner Hospizbewegung spenden.

Auf Empfehlung der Peiner Bundestagsabgeordneten Ingrid Pahlmann (CDU) ist es zu der Zusammenarbeit zwischen dem Lebensmittel- und Getränkehändler mit dem gemeinnützigen Verein „Hospizbewegung“ gekommen. „Aus meinem Engagement als Vorsitzende der Hospizarbeit Gifhorn weiß ich, wie wichtig es ist, Sterbende und ihre Angehörigen auf dem schwierigen letzten Weg zu begleiten“, berichtet die Christdemokratin. Die Rewe-Gruppe habe bereits die Hospizarbeit in Gifhorn mit den Pfandspendengeldern der Kunden gefördert. Ralf Keffel aus Bodenstedt, regionaler Verkaufsleiter bei Rewe, berichtet, dieser Lebensmittelhändler leite seit 2011 bei der „Pfandtastisch“-Spendenaktion Pfandgelder für wohltätige Zwecke weiter: „In den vergangenen neun Jahren konnten wir insgesamt knapp 150.000 Euro Spendengelder an ausgewählte Vereine übermitteln.“ Aktuell beteiligten sich 38 Märkte im Landkreis Peine (Rewe gibt es unter anderem in Vechelde), in Hämelerwald, Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter und in Gifhorn an der Aktion. Bis zum 15. November können die Kunden der Rewe-Märkte im Kreis Peine die Pfandbons an die Hospizbewegung spenden. Gegründet hat sich die Hospizbewegung Peine im Jahr 1995: Der Verein begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen sowie ihre Angehörigen. Ebenso bietet er Beratungen bei Fragen zu Palliative Care, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht an. „Mit den Spendengeldern können wir beispielsweise unsere neue ambulante Kinderhospizarbeit in der Region aufbauen“, freuen sich Gabriele Ritter und Annegret Heinecke-Brosowsky vom Vorstand der Peiner Hospizbewegung. Weitere Informationen zum Verein unter www.hospizbewegung-peine.de im Internet.