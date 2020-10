In das Auto gelangten sie durch ein Fenster, das sie einschlugen.

Unbekannte stehlen Fahrzeugteile aus BMW in Peine

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, aus einem im Weidenweg in Peine parkenden BMW 5er gestohlen, so die Polizei. In das Auto gelangten sie durch eine Scheibe, die sie einschlugen.

Der Ausbau erfolgte offensichtlich fachmännisch

Sie bauten die Airbags, den Bordcomputer und die Sitzbank offensichtlich fachmännisch aus und entwendeten diese. Der Schaden beträgt ungefähr 5000 Euro. Zeugen können der Polizei Hinweise unter (05171) 9990 mitteilen.

