Sanierung der Peiner Stahlwerkbrücke beginnt

Am Montag beginnt die Sanierung der Südseite der Stahlwerkbrücke/Am Stahldorf in Peine.

Peine. Am Montag starten die Arbeiten an der Südseite der Stahlwerkbrücke/Am Stahldorf und eines Teils der Braunschweiger Straße in Peine.

Beginnen wird die Sanierung der Südseite der Stahlwerkbrücke/Am Stahldorf und eines Teils der Braunschweiger Straße in Peine am Montag – das kündigt Stadtsprecherin Petra Neumann an: „Zunächst wird der marode Asphalt vollständig entfernt.“ Danach werde in einer Gesamtstärke von 26 Zentimetern der neue Asphalt eingebaut, der für hohe Verkehrsbelastungen ausgelegt sei.

Begonnen wird am Montag mit der Braunschweiger Straße ab der Kreuzung B 65 auf einer Länge von etwa 125 Metern bis auf Höhe des Lidl-Markts. Die Fahrbahn der Braunschweiger Straße wird dafür ab der Kreuzung B 65 voll gesperrt. Der Lidl-Markt kann aus Richtung Feldstraße weiter angefahren werden. Die Stahlwerkbrücke bleibt während der Arbeiten in der Braunschweiger Straße frei befahrbar. Die Arbeiten in der Braunschweiger Straßen sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Mit der Freigabe der Braunschweiger Straße beginnen im Anschluss die Arbeiten auf der Südseite der Stahlwerkbrücke/Am Stahldorf: Hier wird auf einer Länge von etwa 650 Metern der Asphalt komplett erneuert. Zudem werden auf der Stahlwerkbrücke punktuell Sanierungen der Fahrbahndecke vorgenommen. Die Strecke zwischen der Kreuzung B 65 und der Kreuzung Stahlwerkbrücke/Woltorfer Straße muss während der Arbeiten voll gesperrt werden. Lediglich die Erreichbarkeit des Gewerbehofes Am Stahldorf 8 ist möglich. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert sein. Bis zum 30. November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme betragen etwa 600.000 Euro.