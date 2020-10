Kunstkehrer und Objektkunst im Peiner Kunstraum

Gerade erst ist eine Woche vorbei und der „Kunstraum“ in der Breiten Straße sieht schon wieder ganz anders und ganz neu aus. Die Malerinnen Anja Pauseback und Heike Hlinski haben den vom Verein Kunst im Peiner Land (KiP) gemieteten Raum mit ihren Gemälden und Objekten gestaltet. „Es gibt in dieser Woche nicht nur Bilder zu sehen, auch Objektkunst und Kunstkehrer finden ihren Platz, sagen die beiden Künstlerinnen.

Kunstkehrer? Das sind thematisch gestaltete Besen, die Kunst & Funktionalität vereinen, erklärt Anja Pauseback dem staunenden Betrachter. Aber vorrangig geht es in der Woche von Montag, 26. November, um Malerei.

Heike Hlinski sagt: „Für mich ist Malen ein Loslassen um sich immer wieder neu zu entdecken.“ Sie experimentiert mit viel Farbe und Materialien. Zum Einsatz kommen Acryl- und Ölfarben, Spachtelmassen, Bitumen, Beizen, Collagen und Sand. Es entstehen abstrakte, großformatige Bilder.

Anja Pauseback lädt in ihren abstrakt informellen Bildern zu einer Entdeckungsreise ein – von weitem schön gestaltete Abstraktionen, aber wenn man genauer hinsieht, eröffnen sich dem Betrachter neue Welten: Figuren, Gesichtsfragmente, Tiere, Fantasiewesen und noch viel mehr findet man in ihrer Malerei, so KiP in der Einladung.

„Spannend, zusammen einen Raum zu gestalten!“ findet Heike Hlinski. Anja Pausebacks lacht: „Aber wir haben es gut hinbekommen. Wir freuen und auf unsere Besucherinnen und Besucher!“

Die Ausstellung ist von Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, im „Kunstraum“ (ehemals Brillen Wichmann) in der Fußgängerzone, Breite Straße 18, zu sehen, jeweils von 15 Uhr bis 18 Uhr.