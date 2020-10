Als die ganze Welt nach Lengede blickte

Maren Wegener, Bürgermeisterin der Gemeinde Lengede, erinnerte bei der Gedenkfeier an das Grubenunglück am 24. Oktober 1963. „Damals stand Lengede im Fokus der Welt."

Lengede. In Lengede wurde am Samstag an das Grubenunglück vor 57 Jahren erinnert: Es darf nie vergessen werden.

Es passiert am 24. Oktober 1963: In der Grube Mathilde in Broistedt arbeiten 129 Bergmänner in der Mittagsschicht, als gegen 20 Uhr der Klärteich 12 bricht. 460.000 Kubikmeter Wasser und Schlamm ergießen sich in die Grube. 79 Männer werden innerhalb weniger Stunden gerettet. Für die anderen beginnt ein lebensbedrohlicher Wettlauf mit der Zeit: Bei der Gedenkfeier zum 57. Jahrestag des Grubenunglücks rief Maren Wegener, Bürgermeisterin der Gemeinde Lengede, die Geschehnisse von damals in Erinnerung: „Eine der größten und spektakulärsten Rettungsaktionen in der Geschichte des Bergbaus.“

Am 1. November konnten drei Vermisste gerettet werden, am 7. November weitere elf. Sie hatten 336 Stunden in der Grube ausgeharrt, erinnerte Maren Wegener weiter. Ihre Rettung machte weltweit Schlagzeilen als „Wunder von Lengede“. Eine Abordnung des Bergmannsvereins beim Einmarsch zur Gedenkstätte. Foto: Bettina Stenftenagel Unter den Gästen, die die Bürgermeisterin am Samstag an der Gedenkstätte begrüßte, war auch Adolf Herbst, einer der Männer, der erst nach zwei Wochen gerettet wurde, der letzte noch Lebende des Grubenunglücks vor 57 Jahren. Es sei wichtig, dass – nach Feiern im großen Rahmen – auch jährlich an das Grubenunglück erinnert werde. „Um auch der nachfolgenden Generation dieses schreckliche Unglück näherzubringen“, sagte Maren Wegener. Dass die Gemeinde Lengede das Schachtgelände vor mehreren Jahrzehnten gekauft hat, bezeichnete sie als richtigen Schritt, um die Fläche wieder mit Arbeit, Leben und Menschen zu füllen. Auch die Vereine würden auf dem Schachtweg zum gesellschaftlichen Leben beitragen. Und nach der Eröffnung der Kindertagesstätte „Erzring“ mit der Krippe „Anna“ und dem Kindergarten „Mathilde“ im alten Verwaltungsgebäude des Schachts würden Tradition und Moderne im Einklang miteinander stehen. Pfarrer Thomas Mogge ging der Frage nach, wie der Glaube Menschen in Krisenzeiten hilft. Foto: Bettina Stenftenagel Bedingt durch die Corona-Pandemie hielt Pfarrer Thomas Mogge seinen Vortrag nicht in der Mehrzweckhalle der Grundschule, sondern nach der Kranzniederlegung an der Gedenkstätte. Sein Thema: „Hilft der Glaube bei Unglücken - die Bedeutung des Glaubens bei Katastrophen.“ Um Antworten hatte er kürzlich Besucher des Gottesdienstes gebeten. „Ein Antwort lautete: Glaube schenkt Hoffnung“, berichtete er. Das habe ihm Adolf Herbst zu Beginn der Gedenkfeier bestätigt. Er sagte: „Die Menschen haben an uns geglaubt. Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Deswegen haben sie uns gefunden.“ Glaube stifte aber auch Sinn, so der Pfarrer weiter, „und er fordert Solidarität, man muss etwas für die Gemeinschaft tun – Glaube ohne Taten ist leer.“ Glaube lasse sich nicht verordnen, „nur vorleben“, gab er zu bedenken und wiederholte: „Solidarisch sein mit den Schwachen – so meistern wir Krisen.“