„Corona“ ist schuld – Vechelder Straßenfest fällt aus

„Corona“ macht es unmöglich: Erstmals in der 35-jährigen Geschichte des Vechelder Straßenfestes muss die Werbegemeinschaft das Event in diesem Jahr ausfallen lassen. Das Straßenfest mit seinen Tausenden Besuchern – geplant für Samstag, 28. November, – „lebt von der Nähe“, beschreibt Yvonne Brandes, Vorsitzende der Vechelder Werbegemeinschaft. Daher mache es keinen Sinn, das Fest mit Maskenpflicht und Abstandhalten zu veranstalten – es werde ersatzlos gestrichen. „Wir freuen uns aber auf das Straßenfest im nächsten Jahr“, setzt die Vallstedterin hinzu.

Angesichts der zunehmenden Pandemie lässt die Werbegemeinschaft zudem ihre Jahresversammlung am Mittwoch ausfallen: Vorstandswahlen stehen turnusgemäß erst im nächsten Jahr an. Stattfinden wird hingegen eine Rubellosaktion, die diese Vereinigung von Geschäftstreibenden in der Gemeinde Vechelde vom 30. November bis zum 24. Dezember anbietet: In der Zeit erhält die Bevölkerung in allen teilnehmenden Geschäften bei einem Einkauf von mindestens zehn Euro kostenlos ein Los, mit dem Geld- und Sachpreise zu gewinnen sind – einzulösen ebenfalls in den teilnehmenden Geschäften. Möglich gemacht habe diese Aktion in der Weihnachtsgeschäftszeit die Gemeinde Vechelde mit einem Zuschuss, bedankt sich Yvonne Brandes bei der Kommune.

In Corona-Zeiten eröffnen Geschäfte

In der Hildesheimer Straße 9 in Vechelde hat die DEVK-Versicherung ein Büro eröffnet; in der nächsten Woche will der Immobilienmakler „Von Poll“ in der Breiten Straße 19 (Fußgängerzone) in Peine starten.