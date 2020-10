Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Sonntag den Lack eines in der Eichendorffstraße in Peine abgestellten VW Polo an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

1000 Euro Schaden

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zirka 1000 Euro. Hinweise nimmt sie entgegen unter (05171) 999-0.

red