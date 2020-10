Corona-Gefahr: Auf Halloween-Umzüge in Peine verzichten

Der US-amerikanische Brauch, an Halloween verkleidet mit den Kindern von Haustür zu Haustür zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln, ist mittlerweile auch in Deutschland weit verbreitet und so auch im Peiner Land sehr beliebt. Doch in diesem Jahr mach die Corona-Pandemie diesem Spaß einen Strich durch die süße Rechnung.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder