Unbekannte sind laut Polizei zwischen 17 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch durch das Aufhebeln von Fenstern in Betreuungseinrichtungen am Hesebergweg in Stederdorf, in den Kammerwiesen und an der Duttenstedter Straße in Peine sowie Am Pfarrhaus in Meerdorf eingebrochen und haben Geld gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Sachschaden variiert je nach Einrichtung von zirka 700 bis zu ungefähr 3000 Euro. Hinweise: (05171) 9990.

red