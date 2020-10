Verkaufssonntag „Peiner Herbstmeile“ wegen Corona abgesagt

Die Bummelmeile in Peine mit dem Charme zahlreicher Fachwerkhäuser sollte in einer Woche Schauplatz der „Peiner Herbstmeile“ mit Verkaufssonntag sein. Wegen Corona hat die Kaufmannschaft die Veranstaltung abgesagt.

Eigentlich sollte schon am folgenden Wochenende, 7./8. November, in der Peiner City die „Peiner Herbstmeile“ in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag stattfinden. Doch Corona macht den Peiner Geschäftsleuten einen Strich durch die Rechnung – die Veranstaltung ist abgesagt. Das teilen Ole Siegel und Melanie Mothes-Rump vom Vorstand der Kaufmannsgilde zu Peine von 1652 in einem Schreiben mit.

„Black Friday“ soll Ende November in der Peiner City stattfinden Trotz dieser aktuellen Absage der „Peiner Herbstmeile“ geht der Vorstand der Kaufmannsgilde derzeit noch davon aus, dass die Shopping-Sonderveranstaltung „Black Friday“ am 27. November mit der verlängerten Öffnungszeit aufgrund der damit verbundenen Entzerrung des Kundenaufkommens unter den notwendigen Corona-Bedingungen stattfinden kann. Eine finale Entscheidung ist noch nicht getroffen. Geplant: Geschäfte öffnen an allen Adventssamstagen bis 18 Uhr Ole Siegel und Melanie Mothes-Rump bringen mit Blick auf die nahende Weihnachtszeit ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die jetzt im Lockdown anstehenden Corona-Gegenmaßnahmen möglichst zeitnah und effektiv wirken. „Wir wollen unseren Kunden aus Peine und dem Umland auch in diesem Jahr verlängerte Öffnungszeiten an allen Adventssamstagen bis 18 Uhr bieten.“ Noch ungeklärt: Weihnachtsmarkt in Peine Ob der Peiner Weihnachtsmarkt nun stattfinden kann, ist nach wie vor offen. Das Land Niedersachsen hat Weihnachtsmärkte bis Ende November verboten. Das geht aus der am Freitag vorgelegten neuen Corona-Verordnung des Landes hervor. Etliche Städte hatten ihre Weihnachtsmärkte ungeachtet neuer Corona-Regeln ohnehin schon abgesagt, so zum Beispiel in der Peiner Nachbarschaft Hildesheim und Wolfenbüttel. Noch offen ist, ob das Verbot im Monat Dezember beibehalten wird. Die „Peiner Herbstmeile“ war schon vorbereitet Die „Peiner Herbstmeile“ mit Verkaufssonntag – nun wie eingangs erwähnt abgesagt – war nahezu komplett vorbereitet. „Hierzu war bereits ein gemeinschaftlich erstelltes Konzept erdacht und sowohl die Abstimmungen und Umsetzungsprozesse waren bereits vorangeschritten: Aussteller konnten gewonnen werden, Konzept und Infrastrukturen standen bereit, und die Pläne waren gezeichnet“, heißt es in dem Schreiben der Kaufmannsgilde. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Die aktuelle Corona-Lage und die Zukunftsperspektive zwingen jedoch zum verantwortungsvollen Handeln: „Je später die Dynamik gestoppt wird, umso stärker werden die notwendigen Maßnahmen, die erforderlich werden und damit auch nachgelagerte wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Auswirkungen. Wir sind deutlich aufgefordert, diese Situation ernst zu nehmen, um gesund zu bleiben und damit auch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben in unserer geliebten Fuhsestadt Peine schnellstmöglich wieder möglich zu machen.“ Ole Siegel und Melanie Mothes-Rump erklären: „Sicherheit und Gesundheit haben für uns oberste Priorität, weswegen wir es für unverantwortlich halten, eine Veranstaltung dieser Größe stattfinden zu lassen. Unnötige Kontakte zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko zu minimieren – das ist das Gebot der Stunde!“ Gleichzeitig wird versprochen, dass die Veranstaltung „in gemeinsamer Stärke“ und in einer Allianz aus Stadt Peine, Kaufmannsgilde und lokalen Partnern nachgeholt werden soll, sobald es das Corona-Geschehen zulässt. Drei Verkaufssonntage in Peine geplant – und abgesagt Noch im Sommer ging die Kaufmannsgilde von drei möglichen Verkaufssonntagen bis Jahresende aus – am 6. September, 4. Oktober und am 8. November. Einerseits brauche der durch Corona gebeutelte Einzelhandel dringend diese Sonderverkaufstage, andererseits wolle man der Bevölkerung, ebenso durch Corona unter Druck, besondere Shoppingerlebnisse in der Stadt bieten. Außerdem sollten auch notleidende Schausteller mit Fahrgeschäften in diesem Rahmen unterstützt werden. Die ersten beiden anvisierten Termine wurden jedoch wegen des Gegendrucks der Gewerkschaft Verdi abgesagt. Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick Im Übrigen verschiebt die Kaufmannsgilde die üblicherweise im November stattfindende Mitgliederversammlung wegen Corona vorerst auf einen noch festzusetzenden Zeitpunkt. Lesen Sie zu Thema: Kaufmannsgilde sagt verkaufsoffenen Sonntag in Peine ab Kein verkaufsoffener Sonntag in Peine am 6. September Kaufmannsgilde- drei Verkaufssonntage dieses Jahr in Peine Wegen Corona – Kommunen planen Sonntagsöffnungen Sonntagsöffnungen – Verdi schließt weitere Klagen nicht aus