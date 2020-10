Corona-Fälle in mehreren Schulen im Landkreis Peine

Die Corona-Fallzahlen in Stadt und Landkreis Peine steigen unvermindert rasant an. Mittlerweile sind auch mehrere Schulen betroffen – in Essinghausen und in Ilsede. Für rund 150 Schülerinnen und Schüler wurde vorsorglich eine häusliche Quarantäne angeordnet, ebenso für deren Lehrer, wie Landkreissprecherin Katja Schröder am Freitag mitteilte.

Den Angaben des Landkreises vom Freitag zufolge gibt es derzeit vier positive Corona-Fälle an folgenden Schulen: an der Grundschule Essinghausen in der 1. Klasse einen Corona-Fall (wir berichteten bereits), an der Realschule Ilsede in der 10. Klasse einen Corona-Fall sowie am Gymnasium Groß Ilsede in der 5. und 6. Klasse je einen Corona-Fall.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Von den Schülern und Lehrern, die als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wurden, werden jetzt komplett abgestrichen, so Kreissprecherin Katja Schröder weiter. Die Ergebnisse der Corona-Tests standen am Freitag noch aus.

Kita Abenteuerland in Stederdorf bis Montag geschlossen

Unterdessen hat die Stadt Peine die komplette Schließung der Stederdorfer Kindertagesstätte „Abenteuerland“(wir berichteten) bis einschließlich kommenden Montag, 2. November, verlängert. Nach Auswertung der bisher vorliegenden Testergebnisse kann allerdings in Aussicht gestellt werden, den Betrieb zumindest einzelner Gruppen ab Dienstag, 3. November, möglicherweise wieder aufnehmen zu können, kündigte Stadtsprecherin Petra Neumann am Freitag an. Hintergrund sind erforderliche weitere Auswertungen der Testungen sowie die Berücksichtigung der angeordneten Quarantänefälle.

Seit Montag, 26. Oktober, steht die Corona-Ampel des Landes Niedersachsen für den Landkreis Peine auf „Rot“. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in der Zeitspanne je 100.000 Einwohner) im Landkreis Peine wurde am Freitag vom Landesgesundheitsamt mit 83,8 angegeben – ein Plus von 11,8 zum Vortag. Rot (ab 50) steht für ein sehr starkes bis eskalierendes Infektionsgeschehen.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Ein Wert unter 50 muss laut Landesgesundheitsamt durch die Beschränkungen erreicht werden, um ein weiteres exponentielles Wachstum der Infiziertenzahlen zu verhindern, weil es andernfalls unweigerlich zu einer Überforderung des Gesundheitssystems kommen und die Zahl der schweren Verläufe und der Todesfällewürde erheblich ansteigen würde.

Laut Tagesmeldung des Kreisgesundheitsamtes vom Freitag sind nach 21 Neuinfektionen derzeit 186 Menschen im Peiner Land aktiv mit Corona infiziert. Für 439 Kontaktpersonen und Verdachtsfälle wurde vorsorglich häusliche Quarantäne angeordnet.

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick

Außerdem wurden nach Angaben von Kreissprecherin Katja Schröder am Freitag im Corona-Testzentrum in Peine 85 Abstriche entnommen. Die Ergebnisse dieser Tests werden wohl erst zu Beginn nächster Woche vorliegen und dann in die Fallzahlen eingerechnet.

im Klinikum Peine werden den Angaben zufolge gegenwärtig sechs bestätigte Corona-Fälle und fünf Verdachtsfälle behandelt.

Lesen Sie auch:

Verkaufssonntag „Peiner Herbstmeile“ wegen Corona abgesagt

In der Kita in Stederdorf könnte es Dienstag weitergehen

Thema coronasichere Schulbusse im Kreis Peine weiter offen

Ab sofort Besuchsverbot im Klinikum Peine