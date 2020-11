Eintrachtprofi Manuel Schwenk fühlt sich wohl im Kreis Peine

Deutscher Meister ist er geworden mit dem VfB Stuttgart seinerzeit in der U17; im Seniorenbereich hat er bei den Zweitligisten 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel gespielt; seit Sommer 2018 tritt er für die Braunschweiger Eintracht an, ist mit ihr im Sommer in die Zweite Liga aufgestiegen: Die Rede ist vom Mittelfeldspieler Manuel Schwenk (28), der im Landkreis Peine wohnt. Zum Telefoninterview – in Corona-Zeiten geht Sicherheit eben vor – erreichen wir Manuel Schwenk, der vor seiner Hochzeit im vergangenen Jahr Janzer geheißen hat, bei sich Zuhause.

Herr Schwenk, wie kommt es, dass Sie ausgerechnet in den Landkreis Peine gezogen sind – Zufall?

„Ein bisschen Zufall ist schon dabei gewesen. Wir haben vorher mitten in Braunschweig gewohnt, aber mit der Geburt unseres Sohnes haben meine Frau und ich – zu uns gehört auch ein Hund – eine größere Wohnung gesucht. Unser Hundesitter – ein begeisterter Eintracht-Fan – hat uns dann erzählt, wie gut es sich im Landkreis Peine leben lässt. Das kann ich nach mehreren Monaten, die wir jetzt dort leben, auch nur bestätigen.“

Unsere Region ist Eintracht-verrückt: Werden Sie von den Menschen erkannt als Eintracht-Profi und angesprochen?

„Wenn ich mit unserem Hund durch die Straßen gehe, merke ich schon an den Blicken, dass ich erkannt werde. Manchmal werde ich auch angesprochen, mein Nachbar gratuliert mir jedes Mal zum Eintracht-Sieg.“

Wie können wir uns das Leben eines Fußball-Profis vorstellen? Sind sie jeden Tag auf Achse, und kommen Sie ohnehin nur zum Schlafen nach Hause?

„Wir trainieren täglich mindestens ein Mal, manchmal auch zwei Mal. Das heißt, wir haben schon freie Zeit: Normalerweise gehen wir dann auch mal durch Braunschweig, aber jetzt in Corona-Zeiten wollen wir die Kontakte minimieren und sind lieber Zuhause. Rund um meinem Heimatort gibt es tolle Joggingstrecken – in der Feldmark und auch im Wald: Die habe ich im Sommer gerne genutzt – mit Niko Kijewski und Bernd Nehrig (beide ebenfalls Fußballprofis).“

Gucken Sie sich auch mal Dorffußball an im Kreis Peine?

„In meiner Stuttgarter Zeit habe ich das getan, da habe ich den alten Kumpels gerne zugeschaut. In letzter Zeit allerdings habe keinen solchen Fußball mehr gesehen. Ganz zu Beginn habe ich mal beim TSV Oberkochen gespielt – das ist ein Ort mit vielleicht 7000 Einwohnern: Ich weiß also sehr gut, was Dorffußball ausmacht.“

Sie haben in Stuttgart das Fußball-Internat besucht, soll Ihr Sohn auch mal Fußballprofi werden?

„Wenn er es eines Tages werden möchte, werde ich ihn dabei unterstützen. Für mich war das Internat eine schöne Zeit. Für meine Eltern war es aber hart, dass ich nicht mehr zu Hause gewesen bin.“

Haben Sie Vorbilder im Fußball?

„Ich gucke mir zwar gerne Fußballspiele von guten Mannschaften im Fernsehen an, aber Vorbilder habe ich keine.“

Im Freundes- und Bekanntenkreis sind vielerorts Tipprunden zu Fußballergebnissen angesagt: Machen Sie bei so etwas mit? Wie tippen Sie das nächste Spiel – Braunschweig am Freitag in Sandhausen?

„Wir sind von uns zu 100 Prozent überzeugt, also würde ich immer auf die Eintracht tippen. Bei Tipprunden bin daher auch nicht so dabei.“

In dem Sinne: Viel Glück für die Eintracht am Freitag in Sandhausen!