Radfahrerin kollidiert in Ilsede mit Auto

Eine 29-jährige Fahrradfahrerin ist laut Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand am Mittwoch gegen 12.40 Uhr auf der Straße Am Hallenbad in Groß Ilsede gefahren und hat beim Abbiegen nach rechts in die Gerhardstraße einen Unfall verursacht.

Die Frau wurde leicht verletzt

Sie fuhr offensichtlich derart weit nach links, dass sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 69-jährigen Mannes zusammenstieß. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins örtliche Klinikum in Peine gebracht. Es ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4100 Euro entstanden.

