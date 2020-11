So schön war’s in früheren Jahren – der Weihnachtsmarkt auf dem Peiner Marktplatz.

Ob es auch in diesem Corona-Jahr Weihnachtsmarkt in Peine geben wird, ist noch nicht final entschieden. Das Peine-Stadtmarketing will bis zuletzt die weitere Entwicklung abwarten.

Aber auf jeden Fall soll die City wieder in einem weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen. Und dafür hat eine Kooperative auch neue Leuchtelemente angeschafft. Die Vorgeschichte: Von der bekannten Weihnachtsbeleuchtung in der Peiner Fußgängerzone ist über die vielen Jahre hinweg ein Großteil der LED-Lichterketten zur stimmungsvollen Baumbeleuchtung nicht mehr funktionsfähig, wie das Büro des Stadtmarketings berichtet. Und Ersatzteile dafür sind offenbar mittlerweile nicht mehr erhältlich. „Auf die Ausleuchtung der Bäume mit LED-Lichterketten muss künftig leider verzichtet werden, das sich diese Lichterketten, die bereits seit 12 Jahren dort installiert sind, nicht mehr reparieren lassen“, heißt es im aktuellen Informationsbrief des Stadtmarketings. Die Stadt und die Kaufmannsgilde engagieren sich Die Lösung: Es hat sich eine Peiner Kooperative nun gemeinsam entschlossen, ihre Kompetenzen zu bündeln, um „eine attraktive und besonders auch finanzierbare Beleuchtung in der Peiner Innenstadt zur Weihnachtszeit nachhaltig sicherzustellen“. Der Kooperative gehören die Stadtwerke Peine, die Kaufmannsgilde zu Peine, die Stadt Peine und Peine-Marketing an. Ein Teil der bereits bestehenden Laternenmotive kann demnach nach wie vor genutzt werden. Und überdies sollen jetzt zusätzliche Leuchtelemente auf den Laternen entlang der Wege der Bummelmeile weihnachtlich erstrahlen. Peiner Firmen leisten „großzügiges Sponsoring“ Unterstützt wird dieser Umbau auch durch das laut Stadt-Marketing „großzügige Sponsoring finanzstarker Peiner Firmen“. In der Information heißt es: „Diese Firmen setzen sich ebenfalls für eine schöne Weihnachtsbeleuchtung ein und machen sich mit ihrer finanziellen Unterstützung dafür stark, dass Peine auch weiterhin in der Weihnachtszeit im Lichterglanz erstrahlt. Üblicherweise wird die Weihnachtsbeleuchtung in Peine nach den stillen Feiertagen im November zum Monatsende installiert – und angeschaltet.