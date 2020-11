Ärger mit dem Nachbarn, Beleidigungen, Verleumdungen, Hausfriedensbruch, Körperverletzung oder Sachbeschädigung? Solche Verfahren müssen nicht vor einem Gericht ausgetragen werden – dafür gibt es Schiedsleute: Sie gibt es in jeder Gemeinde-

Schiedsleute sind unparteiisch, verschwiegen, und ihr Ziel ist es, die streitenden Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung zu führen. Im Unterschied zum Gericht fällen Schiedsleute kein Urteil. Es gibt somit weder „Gewinner“ noch „Verlierer“, sondern es wird der Abschluss eines in die Zukunft gerichteten einvernehmlichen Vergleichs zwischen den streitenden Parteien, angestrebt, also am Ende eine „win-win“- Lösung. In Niedersachsen ist die Anrufung der regional zuständigen Schiedsstelle in vielen Fällen zwingende Voraussetzung für eine anschließende Klageerhebung vor Gericht. Nur dann, wenn keine Einigung im Schiedsverfahren erfolgt ist, kann das Gericht eingeschaltet werden. Schiedsverfahren tragen somit nicht nur zur Wahrung des nachbarlichen Friedens bei, sondern auch zur Entlastung der Gerichte. Zudem liegen die Kosten deutlich unter denen von Gerichtsverfahren.

Almuth Sprengel steht aus privaten Gründen nicht mehr bereit

Der Hohenhamelner Gemeinderat hat für die nächsten fünf Jahre Dietmar Eckert und Jeroen Breforth für die Westkreiskommune bestätigt, wobei Jeroen Breforth die Nachfolge von Almuth Sprengel antritt: Aus privaten Gründen stand sie für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Mehr zu erfahren ist unter www.Hohenhameln.de/Infos über Hohenhameln/Schiedspersonen im Internet.