Wildschwein „bricht“ in Wohnhaus in Ilsede-Bülten ein

Ein offenbar verirrtes Wildschwein hat am Samstag in Bülten in der Gemeinde Ilsede für große Aufregung und erheblichen Sachschaden gesorgt – und musste das am Ende mit seinem Leben bezahlen.

Laut Bericht der Polizei Peine – mit der Überschrift „Wildschwein spielt wilde Sau“ – hatten Anwohner der Herderstraße am frühen Nachmittag des Samstags gemeldet, dass ein Wildschwein in einen Garten gelaufen sein. Plötzlich steht das Wildschwein im Wohnzimmer Folgend sprang das Tier über einen Zaun in den benachbarten Garten und „randalierte“ dort. Dann „brach“ das Wildschwein in das Wohnhaus ein – durch die geschlossene Terrassen-Glastür – und schreckte die Bewohner auf. Das Glas der Tür ging dabei zu Bruch. Der zuständige Jagdpächter wurde gerufen, um das Tier zu erlegen. Sein Schuss aber tötete das Wildschwein offenbar nicht sofort – den Polizeiangaben zufolge lief das Tier in dem Garten noch in einen Teich, verwüstete auch diesen leicht, bevor es dann verstarb.