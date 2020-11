Vöhrum. Die Polizei fasst schnell zwei mutmaßliche Täter. Auch weitere Graffitis, die an dem Tag in Vöhrum gefunden wurden, schreibt sie den Männern zu.

Männer sprühen illegal Graffiti in Vöhrum

Täter haben am Sonntag, 8. November, gegen 1 Uhr nachts auf einem Firmengelände in der Schwicheldter Straße ein Graffiti gesprüht. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 800 Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Im Rahmen der Fahndung konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten zwei junge Männer gestellt werden, die entsprechende Farbdosen und Utensilien mit sich führten. Gegen die beiden Männer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden.

Weitere Graffitis entdeckt

Im Laufe des Tages konnte die Polizei zwei weitere Tatorte feststellen, an denen es offensichtlich zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen war.

Ebenfalls in der Schwicheldter Straße fanden Beamte gegen 19.25 Uhr einen Graffitischriftzug an einem Altpapiercontainer vor. Die Schadenshöhe wird mit 250 Euro angegeben.

Die Täter sind möglicherweise ebenfalls die beiden Männer

An einem Stromkasten in der Wilhelm-Busch-Straße konnte durch die Beamten zur gleichen Zeit eine weitere Sachbeschädigung in Form eines Graffitischriftzuges festgestellt werden. Hier beträgt der Schaden ungefähr 100 Euro.

Auf Grund der verwendeten Farbe sowie der räumlichen und zeitlichen Nähe zu den Tatorten geht die Polizei bei ihren Ermittlungen davon aus, dass die beiden angetroffenen Personen die Taten ebenfalls ausgeführt hatten. Gegen sie wurden daraufhin weitere Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

red