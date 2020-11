Braunschweig-Pläne lösen Sorge um den Campus Peine aus

Die Bildungslandschaft im Peiner Land ist „ausgezeichnet“ – das lobte die Bertelsmann-Stiftung, als sie den Kreis in ihrem Bildungsatlas mit dem Prädikat „bester Lernort Niedersachsens“ adelte. Das ist zwar eine Weile her, aber inzwischen ist die Bildungskette in Peine sogar noch länger geworden. Sie reicht vom Kindergarten über die Berufsschule nun bis zur Hochschule – die Krone auf der geadelten Bildungslandschaft. Diese Trumpfkarte spielt Peine auch gern aus, zumal Bildungsangebote entscheidende Faktoren der Wohn- und Lebensqualität darstellen.

Im Oktober 2018 war es, als die Internationale Hochschule IUBH – eine staatlich anerkannte Privat-Hochschule mit Hauptsitz in Bad Honnef – einen Außenstandort des Campus Hannover in Peine im Unternehmenspark II an der Woltorfer Straße startete, im ersten Semester mit knapp 20 Studierenden des dualen Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“. Dieser erste Jahrgang wird wird das dreieinhalbjährige Dual-Studium im Sommersemester 2022 abschließen.

IUBH Peine auf Platz 1 in Hochschulvergleich

Und die Bedingungen für einen erfolgreichen Verlauf sind in Peine offenbar gut – immerhin ist die IUBH Peine im Ranking des „Centrums für Hochschulentwicklung“ (CHE) in den Fächern Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit als beste Hochschule auf Platz 1 gelandet, wie im Mai zu berichten war. Dieses CHE-Ranking mit über 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (HAW) sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien gilt als der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Mittlerweile hat in Peine der dritte Jahrgang das Studium aufgenommen – unter Corona-Bedingungen allerdings in virtuellen Vorlesungen. Gleichwohl ist das Fach „Soziale Arbeit“ nach wie vor „extrem nachgefragt“, wie der Peiner Campusleiter Mario Fromm berichtet. Und „extrem hoch“ sei auch die Zufriedenheit der Praxispartner vor Ort, also der Betriebe, in denen die Studierenden arbeiten.

Vorteil in Peine: kurze Wege zur Hochschule, kurze Wege zum Betrieb

Der „heimelige Charakter“ des Standortes Peine, so Fromm, habe im Gegensatz zu großen staatlichen Universitäten spezielle Vorteile. Ganz wesentlich: Die Studierenden haben kurze Wege zur Hochschule und kurze Wege zum Betrieb. „Wir brauchen in der Fläche Duale Studienangebote“, ist Fromm grundsätzlich überzeugt.

Der Hochschulstandort Peine war zunächst als Modellprojekt eingerichtet worden, als Test. Aber Dr. Detlef Buhmann – der ehemalige Sozialrat im Kreishaus hatte maßgeblich an der Ansiedlung mitgewirkt – dachte schon früh und hoffnungsfroh an eine dauerhafte Etablierung. Seine Vision: mittelfristig weitere Studiengänge und langfristig eine ganzen Fakultät mit 1000 Studierenden.

Ein erster Vorstoß war „Logistik“. Naheliegend, weil der Kreis Peine eine Logistiker-Hochburg mit Dutzenden Speditionen und international agierenden Verteilzentren ist, die laufend qualifizierten Nachwuchs bräuchten. So wurden 2019 alle Logistiker an einen Tisch eingeladen – jedoch: mangels Rückmeldungen fand das geplante Treffen erst gar nicht statt. Auch Campus-Leiter Fromm konstatierte, dass in dieser Situation „Logistik“ für die IUBH in Peine kein Thema sei.

Campus Braunschweig soll Ende 2021 starten

Auf die Frage, ob der Standort Peine davon unabhängig dennoch langfristig sicher sei, wollte Fromm keine Blanko-Garantie abgeben. Grundsätzlich gebe die private Hochschule keine Standortzusagen ab. In Peine aber stelle sich die Frage angesichts der hohen Nachfrage derzeit auch nicht. Und dabei spielten auch die neuen Braunschweig-Pläne keine Rolle.

Der Hintergrund: Die IUBH will nach Peine in der hiesigen Region einen weiteren und größeren Campus einrichten – in Braunschweig. Schon in diesem November und im Dezember sind Online-Infoveranstaltungen über diverse Dual-Studiengänge terminiert, so für „Tourismus und Gastronomie“, „Wirtschaft und Management“ sowie „Gesundheit und Soziales“.

Derzeit suche die IUBH noch geeignete Räumlichkeiten in Braunschweig, der Start solle, so der Plan, zum Wintersemester 2021 erfolgen.

„Campus Peine muss ausgebaut werden“

Auf diese Braunschweig-Pläne angesprochen, überkommt den damaligen Motor der Hochschul-Ansiedlung, Ex-Dezernent Buhmann, aber doch eine Sorge: Dem noch im Anwachsen begriffenen Modellprojekt Peine könnte im Wettbewerb zwischen den Standorten Hannover und künftig Braunschweig langfristig die Grundlage entzogen werden. Buhmann ist überzeugt: „Wenn Peine ein Hochschulstandort bleiben soll, dann muss der Campus mit weiteren Studiengängen ausgebaut werden.“

Dafür sollten sich Politik und Verwaltung einsetzen, wünscht er sich, im Kreishaus ebenso wie im Rathaus der Stadt und auch in den Kreis-Gemeinden. Die Hochschule in Peine sei ein wertvoller Infrastrukturbaustein für den gesamten Landkreis. Und der könne nur mit vereinten Kräften langfristig etabliert werden

