Aufgrund der hohen Anzahl an Corona-Testungen und der damit verbundenen Auslastung der Labore weißt das Gesundheitsamt des Landkreises Peine darauf hin, dass es zu Verzögerungen bei der Auswertung der Abstriche kommt.

„Wir arbeiten mit mehreren Laboren zusammen und verteilen unsere Abstriche auf diese. Allerdings kann der Zeitraum, bis wir einen Befund übermittelt bekommen, mittlerweile auch mehr als 72 Stunden betragen“, erläuterte Landkreissprecher Fabian Laaß. Daher werden alle Bürger gebeten, nicht beim Gesundheitsamt anzurufen, um nach Testergebnissen zu fragen. „Das führt dazu, dass Mitarbeiter am Telefon gebunden sind, obwohl sie in anderen Bereichen des Gesundheitsamts – etwa der Sortierung eingehender Befunde – dringender gebraucht werden. Jeder, der abgestrichen wurde, wird von uns schnellstmöglich informiert, sobald der Befund eingegangen ist.“

Alle mit Corona befassten Einrichtungen, egal ob Gesundheitsämter, Hausärzte, Testzentren und –labore oder Kliniken, würden gegenwärtig an der Belastungsgrenze oder darüber hinaus arbeiten.

Neue Infektionsfälle im Peiner Land

Unterdessen sind von Sonntag auf Montag 8 Corona-Neuinfektionen im Peiner Kreis-Gesundheitsamt registriert worden. Die Gesamtanzahl der Corona-Fälle im Peiner land seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 716.

Einen neuen Höchstwert der 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in der Zeitspanne je 100.000 Einwohner) hat das Landesgesundheitsamt am Montag für den Kreis Peine festgestellt: 119,4. Der bisherige Höchstwert war vorigen Donnerstag mit 115,0 angegeben worden. Mit der Überschreitung der Marke 100 mussten bereits einige Schule in das Corona-Szenario B wechseln (geteilte Klassen – Unterricht im Wechselmodell, ein Teil hat Präsenzunterricht, der andere Online-Unterricht zu Hause).

