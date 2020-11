Die „Brägenwoost Bratters“ jazzen für Peiner Kinder

Diese beiden Termine sollten sich alle Jazz-Fans vormerken: Im nächsten Jahr feiert das „Brägenwoost Bratters Orchestra“ sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Zum Geburtstag gibt es ein Benefizkonzert am 2. Oktober 2021, 20 Uhr, im Gildesaal des Peiner Schützenhauses. Und am nächsten Montag, 16. November, beginnt der Kartenvorverkauf (20 Euro).

Die Jazzformation will mit diesem Auftritt nicht ihr Jubiläum feiern, sondern auch eine gute Sache im Peiner Land unterstützen, wie der Gründer, Professor Dr. Günter Geisler aus Peine, ehemals Salzgitter-AG-Vorstandsmitglied, erläutert. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf fließen nämlich zu 100 Prozent in ein Peiner Projekt der „United Kids Foundations“ (Kindernetzwerk der Volksbank BraWo), und zwar in das Anti-Gewalt-Training an Schulen. Die Volksbank BraWo engagiert sich als Partner und Sponsor des Benefizkonzerts.

Günter Geisler (links) und Stefan Honrath zeigen die Plakate für das Benefizkonzert 40 Jahre „Brägenwoost Bratters Orchestra“. Foto: VoBa Peine

Die „Brägenwoost Bratters“ (frei übersetzt: Brägenwurst-Brüder), das sind qualifizierte Musiker aus Peine, Braunschweig, Salzgitter und Hannover, die Jazz zelebrieren als vielfältige und zeitlose Musik, so Geisler, der in der Formation Kornett und Flügelhorn spielt.

Für die Volksbank BraWo ergänzt deren Leiter der Direktion Peine, Stefan Honrath: „Als mich Herr Professor Geisler das erste Mal auf sein Vorhaben ansprach, habe ich kurz überlegt, ob wir mit einem solchen Vorhaben den Gildesaal voll bekommen. Es war aber nur ein sehr kurzes Überlegen. Denn man sollte nicht der Meinung sein, dass man nur mit Hip-Hop, Metal oder Mallorca-Schlagern die Säle füllen kann. Ich bin überzeugt, dass ganz viele Menschen weiterhin gerne Musik hören, die zeitlos ist.“ Zudem zeigt sich Honrath begeistert von dem Konzept, jeden eingenommenen Euro einem guten Zweck zufließen zu lassen. „Ein solches Vorhaben, zumal zugunsten von Kindern und Jugendlichen, unterstützen wir dann umso lieber.“

Die Karten gibt es ab Montag in allen Geschäftsstellen der Volksbank BraWo im Landkreis Peine. Sollte sich die Corona-Lage nächstes Jahr nicht entspannen, wird das Konzert verschoben. Verkaufte Karten behalten dann ihre Gültigkeit.