Ganzjahresschwimmer im Eixer See: Luft 3 Grad, Wasser 7 Grad

Gewisse Dinge möchte auch ein Journalist mal ohne Faktencheck glauben. „Sie schwimmen wie in eine Wolke gehüllt, es ist warm!“ Das sagt Manfred Behnke (61) aus Vöhrum. Der geht jeden Tag mit Gudrun Kühne (66, ebenfalls aus Vöhrum), Sigrid Irmer (79) und Andrea Melchert (52), beide aus Hämelerwald, im Eixer See bei Peine schwimmen. Wassertemperatur am vergangenen Montag: 7 Grad.

Die Luft hat nur 3 Grad, der Wind an der Strandanlage vom „Haus am See“ von Christian Horneffer, der den Schwimmern einen Heizlüfter ins Umkleidezelt stellt, ist griffig und kühlt alle, die nicht im Wasser sind – also in diesem Fall den Reporter – sehr schnell aus.

Nur die Harten – trauen sich noch Mitte November in den Eixer See. Lufttemperatur 3 Grad, Wasser 7,5 Grad. Seit diesem Jahr hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die tapfer weiter durchhält und mindestens einmal am Tag, möglichst während des ganzen Jahres, in den See bei Peine springt und ein paar Runden schwimmt. Zur Gruppe gehören (von links): Sigrid Irmer (79), Gudrun Kühne (66), Manfred Behnke (61) und Andrea Melchert (52). Christian Horneffer (nicht im Bild), Betreiber vom "Haus am See" vor Ort, stellt den Schwimmern einen kleinen Heizlüfter in das Umkleidezelt auf seiner Anlage. Foto: Arne Grohmann

Die Vier sind eigentlich keine feste Gruppe. Sie sind eher die, die übrig geblieben sind und die Schwimmsaison einfach nicht beenden. Sie treffen sich täglich morgens gegen 8.30 Uhr am Eixer See, machen sich kurz warm, gehen gemeinsam ins Wasser. Dann dreht jeder seine Runden für sich, gut eine halbe Stunde lang.

Mit dem Rad aus Hämelerwald

Andrea Melchert kommt meistens sogar mittags noch einmal für eine weiter Schwimmrunde. Sigrid Irmer kommt mit ihrem alten aber zuverlässigem Fahrrad von Hämelerwald, in der Regel ohne Socken.

Zu Beginn der täglichen Schwimmeinheit sei es besonders an den Armen und Beinen etwas klamm bis taub im Wasser. „Aber dann wird das Wasser ganz weich“, erzählt Andrea Melchert.

Überlebenstraining

Der Körper konzentriert seine Durchblutung und damit die Wärme und Energie auf seine überlebenswichtige Mitte mit dem Herz. Eine Erkenntnis, die auch Menschen, die nach einem Schiffsunglück im kalten Meer treiben helfen kann: Möglichst keine Energie durch hektisches, und wegen der Strömung meistens auch sinnloses, Schwimmen vergeuden. Lieber versuchen, als „Kugel“ zu treiben.

Geht nicht, gibt’s (fast) nicht

Aber wie ist es mit dem ersten Moment, wenn es vom Land ins Wasser geht? Ist das nicht furchtbar (kalt)? „Das ist kein Problem, das ist Gewohnheit“, sagt Manfred Behnke. Die holt er sich mit seinen drei schwimmenden Damen weiter möglichst jeden Tag. Ein Ende ist nicht in Sicht. So lange der Eixer See nicht mit einer undurchdringlichen Eisschicht zugefroren ist, wird wohl geschwommen werden.

Danach heißt es: Schnell warm anziehen und in Bewegung bleiben. Foto: Arne Grohmann

Falls es doch mal kritisch wird, ist keiner allein. „Das sollte man auch nicht machen“, rät Sigrid Irmer, die schon kurz nach dem Gang ins Wasser weit draußen ihre Runde dreht und kaum noch zu sehen ist.

Bunte Bojen zur Sicherheit

Die Schwimmer haben an Gurten eine Art bunte Boje dabei. Die hilft im Ernstfall, markiert auch den Standort, denn die Sicht ist nicht immer gut – wenn das Wasser wärmer als die Luft ist dampft der See. Außerdem können in den Schwimmhilfen Schlüssel und Geldbeutel wasserdicht mitgenommen werden.

Stärkung des Immunsystems

Die Kälte sorgt zunächst einmal dafür, dass die Arterien arbeiten müssen. Sie ziehen sich zusammen und weiten sich. Das hält sie im Training. Die Mischung aus angeregter Durchblutung und viel frischer Luft ist zur Stärkung des Immunsystems ein längst bekannter Effekt.

Auch gut für die Psyche

Gudrun Kühne kämpfte viele Jahre mehr oder weniger erfolgreich gegen die Folgen ihrer Arthrose. „Inzwischen brauche ich viel viel weniger Schmerzmittel“, sagt sie als jetzige Ganzjahresschwimmerin. „Und für die Psyche ist das auch unheimlich schön!“, ergänzt Manfred Behnke. „Die Sonne, jetzt die Herbstblätter, und man sieht immer viele Vögel.“ Aber auch im Regen zu schwimmen, sei ein Traum. Nur bei Gewitter geht es nicht ins Wasser.

„Warum tust Du dir das an?“, fragt sich immer wieder mal Sigrid Irmer. „Aber wenn man rauskommt, ist man einfach glücklich!“ Die Endorphinausschüttung helfe auch gegen trübe Herbstgedanken.

Jeder kann mitschwimmen

Die Schwimmer haben ihre Runden im Wasser gedreht, meistens rund eine halbe Stunde. Foto: Arne Grohmann

Die Gruppe trifft sich eigentlich sieben Tage die Woche gegen 8.30 und oft auch gegen 13 Uhr. Es ist eine offene Zusammenkunft.

Jeder, der womöglich nicht allein schwimmen wolle, sei willkommen, erzählen die vier Schwimmer. Im Sommer seien morgens deutlich mehr am Eixer See im Wasser, aber zum Winter hin blieben immer weniger übrig.

Überraschung unter Wasser

Und auch im Wasser ist man wohl nicht allein. „Einmal hat mir etwas richtig ans Knie gehauen“, erzählt Gudrun Kühne. Aber für die Schlagzeile „Der Weiße Hai im Eixer See“ hat es dann doch nicht gereicht – beim durchgefrorenen Reporter an Land.