Italienisches Restaurant Azzurra in Peine schließt

Für immer dicht: das italienische Restaurant Azzurra an der Wallstraße in Peine.

Die Telefonnummer ist bereits abgemeldet, die Inneneinrichtung entfernt worden: Das italienische Restaurant „Azzurra“, seit Jahren an der Wallstraße in Peine ansässig, hat aufgegeben. Die Corona-Pandemie mit ihrer kompletten beziehungsweise teilweisen Schließung von Gastronomiebetrieben hat dem Restaurant den Garaus gemacht. Anlieger äußern zwar die Hoffnung, dass sich dort wieder solcher Betrieb ansiedeln möge – ob das allerdings so kommen wird, ist (momentan) mehr als fraglich.

Geschlossen ist auch das Burger-King-Schnellrestaurant an der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf nach mehr als elf Jahren: Das Unternehmen hat den Franchise-Vertrag mit dem Betreiber gekündigt – wie es dort weitergeht, ist unklar. Den etwa 20 Mitarbeitern in Stederdorf hat man gekündigt oder in andere Filialen versetzt.