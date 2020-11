Kreis Peine meldet Corona-Ausbruch in Telgter Pflegezentrum

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Peine hat bis zum Wochenende an negativer Dynamik zugenommen: Das Kreishaus meldete am Freitag einen Corona-Ausbruch im Artemed-Pflegezentrum „Rosenblick“ in Telgte. Laut Gesundheitsamt waren bis Freitagabend 12 Bewohner und 15 Mitarbeiter des 45-Plätze-Hauses bestätigt erkrankt. Am nächsten Montag sollen in einer zweiten Testreihe alle Bewohner und Mitarbeiter erneut überprüft werden.

