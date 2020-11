Peiner Hebammenzentrale soll Entlastung bringen

Sie ist viel auf der Welt herumgekommen, lebte mehrere Jahre in der Türkei, ein Jahr in China – im idyllischen kleinen Dorf Eickenrode in der Gemeinde Edemissen aber ist Elke Mattern zu Hause: Ehrenamtlich wie hauptberuflich ist der Beruf der Hebamme und alles, was mit der Geburt eines Kindes zu tun hat ihr Thema. Elke Mattern ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi). Hauptberuflich arbeitet sie an der Studie „Be-Up: Geburt aktiv“ mit – und sie ist Mutter von vier Kindern. Über ihren Weg, die Aufgaben und Ziele der Gesellschaft, den Hebammen-Beruf und die Studie sprachen wir mit ihr.

Welche Aufgaben hat die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft?

Sie ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft und agiert bundesweit. Wir arbeiten eng mit Hochschulen zusammen und nehmen zu Gesetzesentwürfen der Bundesregierung Stellung, zum Beispiel zur Aktualisierung des Hebammengesetzes aber auch zu den „Gesetzen zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“. Unser Ziel ist, wissenschaftliche und praktische Hebammentätigkeit zu unterstützen, um zu einer bedürfnis- und bedarfsgerechten Versorgung von Frauen und Familien in der Lebensphase von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Still-/Säuglingszeit beizutragen. Dafür sind wir als Fachgesellschaft an der Entwicklung von Leitlinien beteiligt und an unterschiedlichen Prozessen in den von der Bundesregierung beauftragten Institutionen.

Schauen wir in die Praxis. Wie nahezu überall, gibt es auch im Landkreis Peine zu wenige Hebammen – ist es tatsächlich so, dass Frauen sich mittlerweile schon unmittelbar nach dem positiven Schwangerschaftstest um eine Hebamme kümmern muss, die sie zu Hause betreut?

Ja, das machen viele, und das ist zur Zeit wohl auch notwendig. Es werden aber nicht weniger Hebammen ausgebildet. Aber die derzeitigen Rahmenbedingungen führen dazu, dass nicht alle Hebammen auch in ihrem Beruf tätig sind. Wir hoffen, dass die Hebammenzentrale, die gerade am Klinikum Peine aufgebaut wird, zu einer Entlastung führt. Dort können sich dann Frauen melden, die eine Hebamme suchen und Hebammen, die freie Kapazitäten haben. Zudem sollen Frauen die Möglichkeit bekommen, eine Hebammensprechstunde zu besuchen. Dieses Angebot kann von Frauen genutzt werden, die keine Hebamme für die ambulante Betreuung gefunden haben. Dort könnten in Einzelgesprächen Fragen rund um das Elternwerden und das Elternsein angesprochen werden. Und ein Eltern-Cafe soll Schwangere und Familien mit ihren Kindern im ersten Lebensjahr zum Austausch untereinander einladen. Bei dieser Gelegenheit ist auch immer eine Hebamme zugegen.

Was muss passieren, dass der Beruf wieder attraktiver wird?

Einiges ist ja schon geschehen. Es gibt inzwischen den Haftpflichtausgleich für Hebammen, die Frauen bei einer außerklinischen Geburt betreuen. Und die Parteien haben sich darauf geeinigt, die Hebammenausbildung als akademischen Beruf umzusetzen. Aber es geht natürlich auch um bessere Arbeitsbedingungen, die es zulassen, dass Hebammen in der Klinik wieder Zeit für die Gebärende haben. Die Vorteile einer kontinuierlichen Betreuung sind durch Studien klar belegt. Vor wenigen Tagen hat sogar der Bundesrat eine Änderung zugunsten einer Eins-zu-eins-Betreuung verlangt, bevor er einem Gesetzesentwurf zustimmt. Dass auch Frauen, von ihrem Gehalt leben können müssen ist banal, aber auch weiterhin ein Thema.

Aber es fehlen ja nicht nur Hebammen, es gibt ja auch immer weniger Geburtskliniken – auch Peine hat keine mehr. Die Alternativen sind Braunschweig, Celle, Salzgitter und Hildesheim – zu weite Wege?

Zentralisierung ist heute leider das Zauberwort. Wir sind darüber nicht glücklich. Immerhin gibt es ein Gesetz, dass man nicht mehr als 40 Minuten in eine Klinik brauchen darf

Also besser eine Hausgeburt und gar nicht in die Klinik?

Da machen Sie einen Denkfehler, wie viele. Denn wenn für eine Gebärende der Weg in die Klinik zu weit ist, dann ist er auch für die Hebamme zu weit. Die Hebamme hat die Verantwortung für Mutter und Kind, sie muss sicherstellen, dass im Notfall eine Klinik gut zu erreichen ist.

Wenn nun eine werdende Mutter zu Hause entbinden will. Würden Sie das empfehlen?

Ja, warum nicht! Hausgeburten sind nachweislich genauso sicher wie eine Geburt in einer Klinik. Bei den allermeisten schwangeren Frauen spricht nichts dagegen. Wenn ein Risiko vorliegt, wird die Hebamme von einer Haus- oder Geburtshausgeburt abraten oder während der Geburt mit der Frau in die Klinik fahren. Fast jede Geburt beginnt ja außerklinisch. Wenn die Frauen zu früh in die Klinik gehen, besteht die Gefahr, dass das Gebären medikamentös beschleunigt wird. Damit werden lange Aufenthalte in den Kreißsälen vermieden.

Kommen wir zu der Studie, an der Sie mitarbeiten. „Be-Up: Geburt aktiv“ – worum geht es dabei?

Es geht darum, dass es für eine Gebärende besser ist sich zu bewegen, als zu liegen. In dieser Studie wird untersucht, ob die Einrichtung des Gebärraums Auswirkungen auf die Geburt hat – also, ob dadurch Kaiserschnitte vermieden werden können. Normalerweise steht ein Gebärbett in der Mitte des Raumes. Den Frauen, die an der Studie teilnehmen, werden Tisch und Stühle, Bodenmatte, Sitzsack und Schaumstoffwürfel angeboten – das Bett gibt es auch, aber es steht etwas versteckt hinter einem Paravent.

Wie viele Frauen nehmen daran teil?

In einem Zeitraum von vier Jahren sind es 3800 Frauen in insgesamt 17 Kliniken. „Be-Up: Geburt aktiv“ ist die bisher größte Studie dieser Art überhaupt. Durch die Ergebnisse dieser Studie wird es möglich sein, Fragen zur Wirksamkeit der Gebärumgebung zu beantworten, auf die es bislang keine gesicherten Antworten gibt. Übrigens, auch das Braunschweiger Marienstift an der Helmstedter Straße nimmt an der Studie teil.

Wann soll die Studie fertig sein?

Sie steht kurz vor dem Abschluss, im Frühjahr kommenden Jahres.

Noch mal zurück zur DGHWi. Ihr Wohnort Eickenrode in der Gemeinde Edemissen ist auch die Geschäftsstelle? Was tut sich da?

Das ist nur das Postfach. Unsere Mitglieder kommen aus ganz Deutschland und den nahe liegenden europäischen Ländern, aber auch aus Australien ist jemand dabei. Von daher: Videokonferenzen, wie sie jetzt in der Corona-Zeit gang und gäbe geworden sind, sind uns schon lange vertraut. Aber ich bin auch immer noch viel unterwegs, in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Und wie sind Sie in Eickenrode gelandet?

Als wir 1988 aus der Türkei zurückgekommen sind, wurde mein Mann Lehrer am Silberkamp Gymnasium – und wir haben für uns und unsere vier Kinder ein Haus mit Garten gesucht und gefunden – und das gefällt uns bis heute: Es ist schön in Eickenrode.

Zur Person: Elke Mattern hat 1980 ihre Anerkennung als Hebamme erlangt, an der Christian-​​Albrechts-​Universität Kiel.

Ihre Abschlüsse: 2011 Master of Science Gesundheits-​​ und Pflegewissenschaften an der Martin-​​Luther-​​Universität Halle-​​Wittenberg, 2009 Bachelor of Science in Midwifery, Glasgow Caledonian University, Scotland, 2007 Qualitätsbeauftragte, Fernakademie für Erwachsenenbildung in Hamburg.

Seit 2017 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit, Bochum, Forschungsschwerpunkt Midwifery & Reproductive Heath, Be-Up: Geburt aktiv. 2012 bis 2016 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gesundheits-​​ und Pflegewissenschaft, Medizinische Fakultät, Martin-​​Luther-​Universität Halle-​​Wittenberg, 2011 bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Hebammenkunde an der Hochschule für Gesundheit, Bochum.