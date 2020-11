Gemeinde Wendeburg verbessert Info-Möglichkeit für Bürger

Die Gemeinde Wendeburg ist seit kurzem auf der LED-Wand am Auezentrum vertreten. Dort soll künftig auf wichtige Termine der Gemeinde hingewiesen werden.

Die LED-Wand an der Einfahrt zum Wendeburger Aue-Einkaufszentrum – sie ist ein „Hingucker“. Seit ein paar Tagen ist dort auch die Gemeinde Wendeburg vertreten. „Wir sind dabei – modern, aktuell, informativ“ steht in großen Lettern neben dem Bild, das Bürgermeister Gerd Albrecht zeigt. „Aber mein Foto soll dort nicht bleiben“, sagt er. Vielmehr will die Gemeinde dort auf wichtige Termine und Veranstaltungen hinweisen, wenn sie denn „nach Corona“ wieder stattfinden können.

Künftig gibt es Verwaltungsleistungen online „Wir wollen die Informationen für die Bürger und die Interaktion mit ihnen verbessern", erklärt der Bürgermeister. Der Auftritt auf der LED-Wand sei dabei nur ein Teil eines Paketes . „Wir werden unsere Internetseite überarbeiten", kündigt der Bürgermeister an. „Wir werden künftig über verschiedene Portale auch Verwaltungsleistungen online anbieten", erklärt er. Dies gebe das „Online-Zugangsgesetz" vor, das alle Verwaltungen bis Ende 2022 verpflichtend umsetzen müssen. Bessere Informationsmöglichkeiten durch neues System Vor allem aber: Die Gemeinde Wendeburg bekommt ein Ratsinformationssystem, über das Bürger sich sehr viel besser als bisher über anstehende Sitzungen informieren, Tagesordnungen und Vorlagen einsehen können. „Wir hoffen, dass wir Bürger damit auch motivieren können, an den Sitzungen teilzunehmen", sagt Albrecht. Für die Neugestaltung des Internetauftritts und das Rats-Info-System stehen jeweils rund 15.000 Euro im Haushalt. Informationen „aus dem Dorf für das Dorf" Die Informationen auf der LED-Wand seien „aus dem Dorf für das Dorf", sagt Dirk Washausen, Betreiber der Werbewand. Dorf und Wirtschaft könnten sich dort präsentieren, es ei aber auch möglich auf private Anlässe wie runde Geburtstage oder Hochzeitsjubiläen aufmerksam zu machen. Der Preis für Vereine und Privatpersonen: 99 Euro im Monat .