Das zweite Wochenende mit einer Vollsperrung der Autobahn A2 in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Lehrte-Ost und dem Kreuz Hannover-Ost steht bevor – von Freitag, 20. November, 20 Uhr, bis Sonntag, 22. November, voraussichtlich 17.30 Uhr.

Avacon tauscht alte Stromleitungen aus

Die erste Vollsperrung gab es am Wochenende 13.-15. November. Der Grund dafür sind Elektroarbeiten. Friedrich Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, erläutert: „Im Bereich der Anschlussstelle Lehrte werden durch den Energieversorger Avacon die Oberleitungen ausgetauscht, die dort direkt über die Autobahn führen. Für die unaufschiebbare Erneuerung der 80 Jahre alten Oberleitungen muss die A2 voll gesperrt werden.“

Der Energieversorger teilt dazu mit, dass bei Kontrollen Seilschäden an den Oberleitungen festgestellt worden waren. Die nun erforderlichen Arbeiten können nur unter Vollsperrung erfolgen, um die Energieversorgung in diesem Bereich und die Verkehrssicherheit auf der A2 nicht zu gefährden.

Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet

Die Vollsperrung erfolgt in Fahrtrichtung Berlin ab dem Autobahnkreuz Hannover-Ost, in Fahrtrichtung von Peine Richtung Hannover ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost. Eine überregionale Umleitung erfolgt ab dem Autobahnkreuz Hannover Ost über die A7 und die A39. Eine regionale Umleitung ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost über die Bundesstraßen B65 und B443 sowie die Kreisstraße K134.

Ein Schild mit der Aufschrift "Berlin" steht auf dem Mittelstreifen der leeren Autobahn A2 nahe der Anschlussstelle Lehrte - das war das Bild am ersten Wochenende der Vollsperrung. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

An dem Wochenende dürfte zwar weniger Verkehr als an Werktagen auf der Autobahn unterwegs sein, dennoch muss mit Verkehrsbehinderungen, möglicherweise auch längeren Staus gerechnet werden. Dazu Fischer: „Die Landesbehörde und das ausführende Bauunternehmen sind bestrebt, die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.“

Die Vollsperrung am ersten Wochenende hatte offenbar zu keinen erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. „Das lief glücklicherweise entspannt“, so ein Polizeisprecher . Laut Niedersächsischer Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) staute sich der Verkehr in Richtung Hannover am Samstagmittag nur auf etwa fünf Kilometern. Am Sonntag gab es zunächst gar keine Staus, am frühen Nachmittag wurde von einem 2,5 Kilometer langen Stau berichtet.