Polizei durchsucht Wohnhaus in Peine-Essinghausen

In mehreren Transportern (hier ein Archivbild) rückte ein größeres Polizeiaufgebot am Donnerstag in der Frühe in Essinghausen an. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung eines Tatverdächtigen..

Donnerstag, 6 Uhr früh: In mehreren Mannschaftswagen rückte ein größeres Aufgebot von Polizisten in der Peiner Ortschaft Essinghausen zu einer Durchsuchung an. Die Zielperson: ein 37-Jähriger, der laut Polizei im Verdacht steht, am 15. September in Uelzen einen 25-Jährigen schwer verletzt zu haben. Hintergrund sollen Streitigkeiten innerhalb einer deutsch-libanesischen Großfamilie sein, so Kai Richter, Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg .

Polizeibeamte stellen Beweismittel sicher Bei dem Einsatz wurden die Lüneburger Beamten von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Hannover sowie Spürhunden unterstützt. Der 37-jährige habe sich kooperativ verhalten, so Richter, die Durchsuchung sei unproblematisch verlaufen. In der Wohnung und im Fahrzeug des Tatverdächtigen seien Beweismittel sichergestellt worden. Eine Festnahme habe es nicht gegeben, der Mann sei auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung würden nun fortgesetzt. Mit Teleskopschlagstock auf Opfer eingeschlagen Bei dem Vorfall in Uelzen soll der Verdächtige, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten sei, mit einem Teleskopschlagstock gegen den Kopf des 25-Jährigen geschlagen haben. Dieser musste in einer Klinik behandelt werden. Der mutmaßliche Täter sei im Auto geflüchtet – zwei Monate später nun die Durchsuchung in Essinghausen.