Peiner schreiben Senioren liebe Weihnachtsgrüße

Das ist doch eine sehr schöne Idee, um die Bewohnerinnen und Bewohner in den Seniorenheimen in Stadt und Landkreis Peine in der Adventszeit und zu den Weihnachtstagen mit etwas Freude und Mitgefühl zu bescheren. Und das kostet die Peiner nur eine Weihnachtskarte, eine Briefmarke – etwas freiwilliges ehrenamtliches Engagement für ihre Mitmenschen. Die Freiwilligenagentur im Paritätischen Peine organisiert eine Weihnachtsgruß-Aktion von Peinern für Peiner.

„Jeder Peiner ist aufgerufen, eine Grußbotschaft zu Weihnachten an die Bewohner der Seniorenheime zu formulieren“, erläutern Gabriele Daniel und Sonja Hoffmann von der Freiwilligenagentur die Idee. Es können gute Wünsche sein oder auch ein Gedicht, eine kleine Geschichte, vielleicht sogar ein gemaltes Bild. Ebenso kann ein solcher Weihnachtsgruß an das Pflegepersonal in den Heimen gerichtet werden – als Anerkennung der besonderen Leistungen.

Auch die Pflegerinnen und Pfleger freuen sich über Grüße

Die Post soll dann rechtzeitig vorm Weihnachtsfest an die Peiner Einrichtungen verteilt werden. Je nach Corona-Lage können die Grüße in den Heimen verlesen oder an Bewohner und Mitarbeiter verteilt werden. Auf jeden Fall werde die Weihnachtspost von Peinern für Peiner Licht und Freude in die Heime bringen, ist Gabriele Daniel fest überzeugt.

Eine ähnliche Postkarten-Aktion hatte die Freiwilligenagentur bereits zum Osterfest zu Beginn der Corona-Pandemie mit Erfolg organisiert (wir berichteten).

Und wer die Aktion mit seinem eigenen Beitrag unterstützt, soll für sein freiwilliges ehrenamtliches Engagement auch belohnt werden – nämlich mit der Chance auf einen Gewinn. „Wir verlosen unter allen Einsendern fünf Lotterielose der ,Aktion Mensch ’“, so Daniel. Die „Aktion Mensch“ unterstützt als größte private Förderorganisation in Deutschland soziale Förderprojekte für Menschen mit und ohne Behinderung und finanziert sich durch Lotterieeinnahmen.

So funktioniert die Peiner Weihnachtspost für Senioren

So funktioniert die Weihnachtspost für Bewohner und Mitarbeiter in den Peiner Pflegeheimen: Sie schreiben eine Karte oder einen Brief und senden die Post in einem Umschlag (mit Absender für die Verlosung; bis 15. Dezember) an

Freiwilligenagentur Peine; Bodenstedtstraße 11 in 31224 Peine.

Rückfragen beantworten per E-Mail gabriele.daniel@paritaetischer.de oder sonja.hoffmann@paritaetischer.de; am Telefon unter (05171) 9409562 .

