Corona in Peine: Zahl der Todesfälle steigt um 3 auf 19

Die Corona-Lage im Landkreis Peine hat am Mittwoch einen neuen traurigen Höhepunkt erreicht. „Leider gibt es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus“, meldete Landkreissprecher Fabian Laaß am Abend. Damit steigt die Anzahl der Corona-Todesfälle in der Peiner Bevölkerung seit Ausbruch der Pandemie auf 19.

Während sich Peiner Polizeibeamte auf ihren regelmäßigen Corona-Präventionsstreife entlang der Peiner Fußgängerzone mit uneinsichtigen Masken-Verweigerern „herumschlagen“ müssen, führt diese Tagesmeldung über gleich drei neue Todesfälle einmal mehr und deutlich vor Augen, wie gefährlich die Corona-Pandemie ist.

Nach Angaben von Laaß handelt es sich bei den Todesopfern um zwei Bewohner des CMS Pflegestiftes in Vechelde , zwei Männer im alter von 80 und 84 Jahren. Der 80-Jährige ist demnach am Mittwoch im Klinikum Peine verstorben, der 84-Jährige war in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises in medizinischer Behandlung, wo er am Montag an der Folgen der Infektion verstorben ist.

Bei dem dritten Todesopfer handelt es sich um einen Bewohner des Artemed-Pflegezentrums „Rosenblick“ in Peine-Telgte . Der Mann wurde im Klinikum Peine medizinisch versorgt, wo er am Dienstag im Alter von 83 Jahren den Folgen der Infektion erlag. Die beiden Seniorenheime gehören zu mehreren Pflegezentren im Kreis Peine, in denen es jüngst zu größeren Corona-Ausbrüchen gekommen war.

33 neue Corona-Infektionen im Peiner Land

Außerdem meldete Laaß in seinem täglichen Lage-Bericht 33 bestätigte Neuinfektionen von Menschen im Peiner Land. Die Anzahl der Infektionen insgesamt seit Ausbruch im Kreis Peine steigt damit auf 1161.

Außerdem wurden im Corona-Testzentrum in Peine am Mittwoch weitere 55 Abstriche abgenommen. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden erst in den nächsten Tagen erwartet und fließen folglich auch erst dann in die Statistik ein.

Der Wert der 7-Tagesinzidenz sinkt weiter

Der Wert der 7-Tagesinzidenz für den Landkreis Peine wurde am Mittwoch vom Landesgesundheitsamt mit 113,5 festgestellt (Neuinfektionen in der Zeitspanne je 100.000 Einwohner). Der Wert sinkt damit weiter, nachdem er zuletzt auf über 160 angestiegen war.

Gleichwohl liegt der Wert weiter über der kritischen Marke von 100 (maßgeblich für zusätzliche und verschärfte Auflagen zur Eindämmung der Pandemie; Ziel ist ein Wert unter 50). Der Landesdurchschnitt am Mittwoch betrug 101,1.

Auch an mehreren Schulen ist es nach Angaben von Kreissprecher Laaß zu neuen Infektionen gekommen. Betroffen ist demnach die Hainwaldschule in Vöhrum – eine zweite Klasse, derzeit noch im Szenario A, muss ab Freitag, 27. November, in das Szenario B wechseln (geteilte Klasse – Unterricht im Wechselmodell, ein Teil hat Präsenzunterricht, der andere Online-Unterricht zu Hause).

Am Ratsgymnasium in Peine sind zwei Klasse, eine 6. und eine 7. Die Schule befindet sich bereits im Szenario B – zunächst noch bis zum 26. November. Weitere Details, so Laaß, werden nun ermittelt.

Corona-Infektionsfälle gab es außerdem in zwei Gruppen in der Kindertagesstätte Löwenzahn in Vöhrum sowie in einer Gruppe in der Kindertagesstätte Pusteblume in Lengede. Auch in diesen Fällen dauerten die Ermittlungen weiterer Details an.

Im Klinikum Peine wird laut Laaß gegenwärtig ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt, ebenso ein Verdachtsfall. Weitere elf Corona-Fälle befinden sich demnach auf der Normalstation, ebenso wie sieben Verdachtsfälle.

Allein im April hatte es 12 Corona-Todesfälle in der Peiner Bevölkerung gegeben

Von den bisher 16 Corona-Todesopfern aus dem Landkreis Peine waren zwölf im April gestorben: sieben Bewohner der Seniorenresidenz „Brockenblick “ in Gadenstedt sowie fünf weitere Einwohner aus dem Landkreis Peine.

Im Oktober erlag zunächst eine 86-jährige Bewohnerin des DRK-Seniorenheims „Haus am Stadtpark“ in Peine den Folgen der Infektion. Außerdem starb ein 87 Jahre alter Peiner, der sich außerhalb des Landkreises in klinischer Behandlung befunden hat.

Anfang November starb ein 74-Jähriger an den Folgen der Infektion, er war im Klinikum Peine in Behandlung. Am vergangenen Sonntag verstarb ein 68 Jahre alter Mann auf der Intensivstation des Peiner Klinikums an den Folgen seiner Corona-Infektion – der 16. Todesfall.