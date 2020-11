Brand in Stederdorf – Polizei beschlagnahmt Brandort

Am Tag nach dem Brand in Stederdorf: Das Grundstück in abgesperrt, der Brandort polizeilich beschlagnahmt.

Stederdorf. Nach dem Brand am Donnerstag ist das Haus in Stederdorf nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nach dem Brand in einem Zweifamilienhaus an der Edemisser Straße in Stederdorf hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Ein entsprechender Hinweis steht an der Tür. Das gesamte Areal ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. „Die Ursache des Brandes wird ermittelt, die Gutachter waren noch nicht da“, sagte Matthias Pintak, Presseprecher der Polizei. Die Polizei könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Vier Personen wurden verletzt Wie berichtet, hatte es am späten Donnerstagnachmittag in dem Haus gebrannt. Zahlreiche Einsatzkräfte mehrerer Wehren löschten das Feuer. Vier Personen wurden verletzt. „Auf Grund einer Rauchgasintoxikation wurde eine ärztliche Behandlung erforderlich“, so der Polizeisprecher. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Mutter und Kinder seien beim Lebensgefährten der Frau untergekommen, sagte Ortsbürgermeister Holger Hahn, der die Löscharbeiten am Donnerstag verfolgte. Wie berichtet, befanden sich Reptilien und ein Hamster im Haus. Sie wurden in den Öko-Garten nach Vöhrum gebracht. „Wir haben auch die Fische aus dem Aquarium dorthin gebracht“, fügt der Ortsbürgermeister. „Im Haus ist kein Strom mehr.“ Lesen Sie auch: Zimmer in Stederdorf brennt – Einsatz für 68 Feuerwehrleute