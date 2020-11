Es gibt Kritiker, die sehen schon das Ende das Einzelhandels voraus. Und die Corona-Pandemie tue ihr übriges, das Überleben vieler kleinerer lokalen Geschäfte vorzeitig zu beenden. Die jüngeren, nachwachsenden Verbraucher-Generationen shoppen mehr und mehr im Internet bei den Online-Versandgiganten wie Amazon & Co.

Da ist wohl Wahres dran. Aber es gibt eine bemerkenswerte Gegenbewegung: eine Arbeitsgruppe von Schülern des Gymnasiums am Silberkamp in Peine, also eben Angehörige der erwähnten nachwachsenden Verbrauchergeneration. Für diese jungen Leute steckt der örtliche Einzelhandel in Peine voller Vorteile: Man erhält kompetente Beratung, man kann die Produkte vor dem Kauf anfassen, man muss nicht auf den Versand warten.

Das Townaround-Team bei „Männersache“ am Marktplatz in Peine. Foto: Townaraound

Daraus haben die 14 Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs eine kluge Geschäftsidee entwickelt und ein Unternehmen gegründet, die Junior-Firma Townaround .

Mithilfe hochwertiger 360-Grad-Aufnahmen digitalisieren die Schüler das Angebot der Peiner Geschäfte. Auf der gleichnamigen Internetseite können Computernutzer beim virtuell durch die Peiner Innenstadt bummeln, Geschäfte und Gastronomie „besichtigen“ und die Angebote erkunden.

Das Unternehmen haben die Jugendlichen in ihrer Arbeitsgruppe, also außerhalb der Unterrichtszeit, im Rahmen des Junior-Programms des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln gegründet. Bereits seit Ende der 1990er Jahre beteiligen sich Silberkämper durchgängig an dem Programm und haben mit ihren Unternehmen schon etliche Landessiege geholt, sogar einen 3. Euopa-Platz, wie Studiendirektorin und Unternehmenspatin Silke Kortemme berichtet.

Das Townaround-Team bei den Aufnahmearbeiten in der Buchhandlung Thalia in Peine. Foto: Townaround

Und Townaraound ist inzwischen prächtig angelaufen. Vorstandsvorsitzender Niklas Krupka (16) zählt auf: „30 Unternehmen sind schon unsere Geschäftspartner, 30 weitere stehen auf der Warteliste.“ Krupka erläutert: „Wir wollen Partner des Einzelhandels werden, daher bieten wir die Digitalisierung kostenfrei an. Ziel ist es, ein möglichst breites Spektrum an Geschäften online bieten zu können.“ Gleichwohl müssen die Schüler ihr Projekt finanzieren – Unternehmen erhalten daher die Möglichkeit, Werbung zu schalten.

Das ist das Team der Schülerfirma „Townaround" am Gymnasium am Silberkamp in Peine. Foto: townaround

Liv Giebson, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, stellt fest: „Viele in unserem Alter wissen nicht einmal, über welches breite Sortiment der Einzelhandel in Peine verfügt.“ Deshalb: „Dem wollen wir entgegenwirken, indem wir ein Bewusstsein dafür schaffen und mehr Kunden in die Innenstadt locken.“

Diese Festellung findet auf Stefan Honrath, Vorstand der Kaufmannsgilde zu Peine von 1652 , bemerkenswert: „Es ist wirklich faszinierend, wie die jungen Menschen die Stadt Peine und deren Geschäftswelt entdecken und darstellen.“ Das Townaround-Angebot sei eine gute Möglichkeit, sowohl die klassische Kundschaft als auch insbesondere jüngere Leute zu informieren und zu interessieren. „Das ist ein beachtliches Vorhaben“, schwärmt Honrath. Er ermuntert alle Händler, sich zu beteiligen und damit diese Chance zu nutzen.

An der Schule freut sich auch Studiendirektorin Silke Kortemme über den erfolgreichen Start der neuen Junior-Firma. „Das sind Top-Schüler, die sich sehr engagieren“, lobt sie. Dafür spricht auch das ehrgeizige Unternehmensmotto von Townaround, die Schüler haben dafür ein berühmtes Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel abgewandelt: „Wir shoppen das“ – ein Aufruf an jeden, für den Einzelhandel in der StadtPeine Einsatz und Interesse zu zeigen.