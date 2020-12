Unbekannte stehlen in Peine Kopfhörerpakete von LKW

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in Peine an der Heinrich-Hertz-Straße zwischen Montag, 30. November, 19 Uhr, und Dienstag, 1. Dezember, 6.25 Uhr, von der Ladefläche eines Sattelaufliegers mehrere Kartons mit Kopfhörern gestohlen und Schaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Die Täter hätten einen Schlitz in die Plane geschnitten, um sich einen Überblick über die Ladung zu verschaffen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum möglichen Täterfahrzeug machen können, melden sich bei der Polizei Peine: (05171) 9990.

red