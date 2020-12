Appell der Peiner CDU: Wagenburg-Mentalität aufgeben

In einer Krise steckt die stadteigene Tochtergesellschaft Peine-Marketing : Diskutiert wird ein Zusammengehen mit der landkreiseigenen Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito), das Beratungsunternehmen „Cima Beratung und Management“ rät allerdings in seinem Gutachten davon ab. Andreas Meier , Chef der CDU-Fraktion im Rat der der Stadt Peine, gibt zur Peine-Marketing dieser Erklärung ab:

„Es ist wichtig, das Themenfeld Peine-Marketing anzugehen – wie das Gutachten zeigt, ist es dazu eigentlich schon fast zu spät . Wir werden die Schritte konstruktiv begleiten und haben dies auch schon als Teil der Lenkungsgruppe in dem Prozess getan. Und gerade weil wir jetzt gut ein Jahr am Thema auf vertrauensvolle Weise mitgearbeitet haben, können wir das Entsetzen der Kaufmannsgilde, deren Vertreter auch Teil der Lenkungsgruppe waren, über die Veröffentlichung des Peine-Marketing-Gutachtens gut nachempfinden. Wir halten dieses Vorgehen der Stadtverwaltung nicht nur für komplett falsch, es ist auch ein Stück weit Vertrauensbruch gegenüber allen Mitgliedern der Lenkungsgruppe.

„Die Menschen werden von der Verwaltung alleine gelassen“

Wie kann man als Stadtverwaltung ein so sensibles Thema ohne moderierende Begleitung den Bürgern einfach so vor die Füße kippen? Die Menschen werden von der Verwaltung alleine gelassen mit einem 84-seitigen Gutachten, das ein hartes und nicht gerade positives Urteil über die Arbeit der Peine-Marketing ausstellt und Spekulationen Tür und Tor öffnet. Hat Bürgermeister Klaus Saemann aus dem Eulenmarkt-Wirrwarr (Stadtfest) im Jahr 2018 nichts gelernt? Anscheinend nicht. Schon wieder wurden die Bürger nicht mitgenommen.

Politik im Jahre 2020 geht aus unserer Sicht anders. Die Menschen wollen und sollen besser informiert werden, Sachverhalte müssen erklärt werden. Diese Verwaltungsspitze scheint nicht gewillt zu sein, ihre Entscheidungen dem Bürger zu erklären . Daran muss Bürgermeister Saemann dringend arbeiten, denn nur so können Entscheidungen die nötige Akzeptanz erfahren, was gerade in Zeiten zunehmender Radikalisierung enorm wichtig ist.

„Nach 17 Jahren fällt auf, dass es keine Gesamtstrategie gibt“

Nun zum Gutachten: Es ist schlicht erschreckend, dass lediglich auf zwei Seiten die Stärken der Peine- Marketing aufgezählt werden – und auf den dann folgenden sieben Seiten die Schwächen und Versäumnisse der Stadtmarketing-Gesellschaft. Ein Punkt hat uns aufgeschreckt – die Experten erklären: Es fehle an einer Gesamtstrategie der Peine-Marketing , der Standort Peine sei bisher unzureichend vermarktet worden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da werkelt seit 2003 ein Tochterunternehmen der Stadt Peine mit fleißigen Mitarbeitern so vor sich hin – und nach 17 Jahren fällt plötzlich auf, dass es gar keine Gesamtstrategie für die Gesellschaft gibt. Dass es immer viel Klein-Klein gab, aber kein wirkliches Gesamtkonzept erkennbar war.

Diese Ergebnisse des Gutachtens sind eine regelrechte Ohrfeige – allen voran für den Aufsichtsratsvorsitzenden der Peine-Marketing, den Bürgermeister: Es hätte erkannt werden müssen, dass es solch eklatante strategische Versäumnisse gegeben hat. Besonders, wenn Experten der Gesellschaft völliges Versagen in ihren Kernfeldern bescheinigen. Dabei gab es frühzeitig Hinweise auf Versäumnisse der Peine-Marketing – gerade auch aus den Reihen der Bevölkerung. Doch die wollten an oberster Stelle anscheinend schlicht nicht gehört werden.

„Nicht nach Gutsherrenart auf die Machtverhältnisse setzen“

Wir rufen den Bürgermeister deshalb auf: Lassen Sie echte Diskussionen zu, geben sie ihre Wagenburg-Mentalität auf und öffnen Sie sich den Vorschlägen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Nehmen Sie die Menschen ernst, sprechen Sie mit den Peinern, erklären Sie Ihr Vorgehen und versuchen Sie, auch andere von diesem Vorgehen zu überzeugen, anstatt immer nur nach Gutsherrenart auf die derzeitigen Machtverhältnisse zu setzen. Zusammen und kommunikativ können wir mehr erreichen als allein im stillen Kämmerlein. Die Menschen in unserer schönen Fuhsestadt haben es verdient, eine funktionierende Marketing-Gesellschaft zu haben, deswegen stehen wir der Sitzungsvorlage, wenn wir einen gemeinsamen Weg finden, grundsätzlich positiv gegenüber.“