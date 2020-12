Wegen der Prügelattacke auf seinen 40-jährigen Trinkkumpanen muss ein 26-jähriger Peiner in Haft. Das Landgericht Hildesheim verurteilte den Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

In den frühen Morgenstunden des 17. August 2019 soll der 26-Jährige den 40-Jährigen in dessen Wohnung in der Peiner Innenstadt brutal zusammengeschlagen haben. Beide hatten vorher eine Menge Alkohol getrunken. In Streit seien sie geraten, da der 26-Jährige sein Handy vermisste und den 40-Jährigen des Diebstahls beschuldigte.

Während des Streits soll der 26-Jährige mit der Faust so stark zugeschlagen haben, dass der 40-Jährige das Bewusstsein verlor. Da der Angeklagte sein Handy wiederhaben wollte, habe er die Handys des 40-Jährigen an sich genommen. Die Anklagevorwürfe besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung konnten in der Hauptverhandlung nicht bewiesen werden.

„Ich gehe nicht davon aus, dass der Angeklagte mit einem gefährlichen Werkzeug wie einem Aschenbecher oder einer Flasche zugeschlagen hat“, so die Vorsitzende Richterin Karin Brönstrup. Für das Verletzungsbild hätten auch Faustschläge ausgereicht. Auch sah die Kammer keine lebensbedrohliche Behandlung, wie es bei Tritten gegen den Kopf der Fall gewesen wäre. Der 40-Jährige sei auf eigenen Wunsch auch nicht in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mangels geeigneter Aussagen aller Beteiligten musste sich die Kammer auf die Angaben des Angeklagten beziehen. Sowohl das 40-jährige Opfer als auch ein Freund des Angeklagten beriefen sich als Zeugen auf Erinnerungslücken.

Die Schläge auf den 40-Jährigen hatte der Angeklagte zugegeben. Dass der Angeklagte die Handys des Opfers bei sich trug, als er von der Polizei festgenommen wurde, werte die Kammer nicht als Raub, sondern als Nötigung. „In der Hektik hat der Angeklagte schlicht und einfach vergessen, die Handys wieder zurückzulegen“, so die Vorsitzende Richterin.

Ein psychiatrischer Gutachter hatte bei dem Angeklagten eine schwere Alkoholabhängigkeit und eine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Eine Therapiemöglichkeit sah er kaum. Die Kammer entschied sich deshalb gegen eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, da der Angeklagte unter anderem nicht therapiewillig sei.

Seine erheblichen Vorstrafen würden gegen ihn sprechen. „Er weiß sich nur mit Gewalt zu wehren“, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Ihm fehle es an Empathie für seine Opfer.

Als Beispiel nannte sie eine Attacke auf seine Ex-Freundin. „Sie hauen ihr den Fuß kaputt und ärgern sich nur über den kaputten Billiard-Queue“, sagte die Richterin weiter.

Da er ein Bewährungsversager sei, käme eine Bewährungsstrafe nicht in Frage. Außerdem fehle ihm im Moment ein tragfähiges soziales Netz.

Die Richterin hofft, dass der 26-Jährige in der Haft die Möglichkeit findet einer Beschäftigung nachzugehen. „Jetzt liegt es an Ihnen. Wenn Sie Ihre Aggression zügeln, könnte es was werden“, gab die Richterin dem 26-Jährigen mit auf seinen Weg.