Großeinsatz bei Vechelde – Schuss auf Streifenwagen?

Zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ist es in der Nacht zu Freitag in Vechelde (Kreis Peine) gekommen. Wie Michael Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel mitteilt, könnte nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte hier auf vorbeifahrende Autos geschossen haben – darunter auch ein Streifenwagen.

Schüsse auf Audi und Streifenwagen bei Vechelde nicht ausgeschlossen

Auf der B1 Braunschweig Richtung Peine war laut Pintak gegen 21.10 Uhr am Donnerstagabend ein Auto unterwegs, als der Fahrer die Beschädigung in der Seitenscheibe der Fahrertür bemerkte. Auf einem Foto ist zu sehen, dass die Schiebe komplett zerbrochen ist. Wie Pintak weiter mitteilt, durchfuhr der Audi noch den Kreisel hinter Vechelde, bevor er anhielt und die Polizei verständigte.

Schüsse auf Autos? Spurensuche auf der B1 bei Vechelde Schüsse auf Autos? Spurensuche auf der B1 bei Vechelde Nach möglichen Schüssen auf einen Audi und einen Streifenwagen auf der B1 bei Vechelde sichert die Polizei Spuren am mutmaßlichen Tatort, die Feuerwehr unterstützt die Beamten mit Beleuchtung. Foto: Philipp Engel

Schüsse auf Autos? Spurensuche auf der B1 bei Vechelde Unter anderem mit einer Drehleiter sorgte die Feuerwehr für Licht. Foto: Philipp Engel

Schüsse auf Autos? Spurensuche auf der B1 bei Vechelde Aus Salzgitter war die Spurensicherung vor Ort. Foto: Philipp Engel

Schüsse auf Autos? Spurensuche auf der B1 bei Vechelde Falls es sich um gezielte Anschläge auf vorbeifahrende Autos handelte, kamen sie vermutlich aus dem Gebüsch seitlich der Strecke. Foto: Philipp Engel

Schüsse auf Autos? Spurensuche auf der B1 bei Vechelde Für den Einsatz wurde die B1 bei Vechelde von Feuerwehr und Polizei voll gesperrt. Foto: Philipp Engel



Schüsse auf Autos? Spurensuche auf der B1 bei Vechelde Die Einsatzkräfte sperrten von der Abfahrt nach Vechelde bis zum Kreisel. Foto: Philipp Engel

Nach der Aufnahme fuhren die Beamten die B1 zurück, wendeten an der Abzweigung nach Vechelde und fuhren die Strecke noch einmal ab. An nahezu identischer Stelle, so Pintak, sei es dann auch beim Streifenwagen zu einer Beschädigung an der Seitenscheibe in der Fahrertür gekommen, ungefähre Uhrzeit: 21.30 Uhr. Von einem Schuss ist noch nicht die Rede, aber man könne es nicht ausschließen und ermittle auch in diese Richtung, teilt der Polizeisprecher mit.

Spurensicherung aus Salzgitter, Feuerwehr aus Vechelde im Einsatz

Es folgt ein Großeinsatz. Die Feuerwehr Vechelde hilft der Polizei, den vermutlichen Tatort auszuleuchten. Die B1 ist stundenlang voll gesperrt, über die Verkehrsmanagementzentrale wird gewarnt, keine Anhalter mitzunehmen. Vor Ort ist die Tatortgruppe aus Salzgitter, es findet eine akribische Spurensuche statt. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, die Drehleiter hilft bei der Ausleuchtung.

Erkenntnisse gab es in der Nacht noch nicht. Der Artikel wird aktualisiert.