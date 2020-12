Mann fährt in Sophiental ohne Führerschein

Ein 73-Jähriger ist am Donnerstag gegen 13.40 Uhr in der Straße Holzmark in Sophiental ohne Führerschein gefahren. Laut Polizei fiel er einer Streife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein

Die Autobesitzerin saß betrunken auf dem Beifahrersitz und wusste wohl nicht, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Die Polizei ermittelt nun gegen beide.

red