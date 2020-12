Polizei und Ordnungsamt waren in Telgte vor Ort.

Peine-Telgte. Die Polizei durchsuchte das Haus bewaffnet und in Schutzanzügen. Auch das Ordnungsamt war vor Ort. Es war wohl nicht die erste Razzia in dem Haus.

Polizei durchsucht Haus in Vöhrumer Straße in Peine-Telgte

Die Polizei hat am Donnerstag, 17. Dezember, ab 6 Uhr morgens ein Haus in der Vöhrumer Straße in Peine-Telgte durchsucht. Auftraggeber der Razzia war laut Polizei die Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Polizei ist in Schutzanzügen vor Ort

Die Polizei durchsuchte das Gebäude bewaffnet und in Schutzanzügen. Laut der Staatsanwaltschaft Osnabrück hat es zeitgleich in anderen deutschen Städten ebenfalls Hausdurchsuchungen gegeben.

Es gab schon zuvor Razzien in dem Haus

Es ist nicht die erste Razzia in dem Haus: Schon im Februar 2017 gab es einen SEK-Einsatz der Polizei, bei dem das Haus in der Vöhrumer Straße gestürmt wurde. Damals wurde nach Waffen gesucht, gefunden wurden jedoch nur eine Schreckschusspistole und ein Schlagring. Drei Monate nach der Durchsuchung wurde aus einem fahrendem Auto auf das Haus geschossen.

Im März 2018 wurde das Gebäude erneut von Beamten und Hunden durchsucht. Damals wurde gegen zwei Tatverdächtige wegen illegalem Schutzwaffenbesitz ermittelt. Gefunden wurde damals nichts.

red