Vechelde. Der Täter stahl einen E-Scooter, der an einem Fahrradständer in der Königsberger Straße in Vechelde abgestellt war. Schaden: ungefähr 600 Euro.

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 16 und 19.20 Uhr einen mit einem Schloss an einem Fahrradständer in der Königsberger Straße in Vechelde gesicherten schwarzen Elektro-Scooter gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 600 Euro. Hinweise: (05302) 930490.

red