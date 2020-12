Täter scheitern bei Einbruch in Woltorf

Woltorf. Die Täter versuchten sich über das Aufhebeln eines Fensters Zugang in ein Wohnhaus in der Danziger Straße in Woltorf zu verschaffen.

Täter haben zwischen Freitag, 11. Dezember, 18.30 Uhr, und Sonntag, 13. Dezember, 15 Uhr, versucht in ein Wohnhaus in der Danziger Straße in Woltorf einzubrechen – und sind gescheitert. Sie versuchten laut Polizei ein Fenster aufzuhebeln, um sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Täter verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red