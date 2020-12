Peine. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahr, ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Mann fährt in Peine unter Einfluss von Drogen

Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Fahrers am Sonntag, 20. Dezember, gegen 9.20 Uhr, in der Ilseder Straße in Peine hat es laut Polizei Anzeichen auf einen Drogenkonsum gegeben.

Der Mann darf nicht weiterfahren

Ein Vortest erhärtete diesen Verdacht. Sie veranlasste die Entnahme einer Blutprobe, untersagte dem 23- Jährigen die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn ein.

red